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Dünya Rusya Savunma Bakanlığı "Moskova" kruvazörü battı
AVRUPA

Rusya Savunma Bakanlığı: "Moskova" kruvazörü battı

Ukrayna’nın Neptün füzesiyle vurduğunu duyurduğu Rus Karadeniz filosuna ait “Moskova” isimli geminin son durumuna ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, "Moskova" kruvazörünün battığını duyurdu. Açıklamada, kruvazörün mürettebatının, bölgedeki Karadeniz Filosu gemilerine tahliye edildiği hatırlatıldı.

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Haber Merkezi AA
Son dakika: Moskova kruvazör battı mı?
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Karadeniz Filosu’na ait “Moskova” kruvazörünün battığını bildirdi. Ukrayna’nın Neptün füzesiyle vurduğunu duyurduğu Rus Karadeniz filosuna ait “Moskova” isimli geminin son durumuna ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.

  • Açıklamada, “Moskova kruvazörü varış limanına çekilirken, çıkan yangın sırasında gövdede mühimmat patlaması sonucu aldığı hasar nedeniyle dengesini kaybetti. Gemi, fırtınalı deniz koşullarında battı." ifadesi kullanıldı.

Kruvazörün mürettebatının, bölgedeki Karadeniz Filosu gemilerine tahliye edildiği hatırlatıldı.

Geminin yüzer olduğu açıklanmıştı

Rusya Savunma Bakanlığı, gemide çıkan yangın nedeniyle mühimmatın patladığını, bir süre sonra yangının kontrol altına alındığını ve mühimmat patlamalarının durdurulduğunu bildirmişti.

  • Geminin yüzer durumda olduğu belirtilen açıklamada, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı ve geminin limana çekilmesi çalışmalarının başladığı ifade edilmişti.

Rusya’dan Ukrayna’nın vurduğunu duyurduğu “Moskova” gemisi ile ilgili açıklama geldi
DÜNYA
Rusya’dan Ukrayna’nın vurduğunu duyurduğu “Moskova” gemisi ile ilgili açıklama geldi

Ukrayna, Moskova kruvazörünü vurduğunu duyurmuştu

Ukrayna makamları, 13 Nisan’da Neptün füzesiyle Karadeniz'de Rusya'ya ait "Moskova" adlı kruvazör gemisini vurduklarını ve gemide yangın çıktığını duyurmuştu. Kruvazörün mürettebatında tahminen 510 kişi olduğu kaydedilmişti.

  • Ukrayna basını, Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Yılan Adası'ndaki Ukrayna askerlerine saldırı düzenleyen Moskova kruvazörünün, 2014'te Kırım'ın yasa dışı ilhakı sırasında da Ukrayna gemilerinin sahilden ayrılmasını engellediğini bildirmişti.

Rus donanmasının amiral gemilerinden olan "Moskova" güdümlü füze kruvazörü, 1979’da denize indirildi ve 2020'de tadilattan geçirildi.

  • Moskova kruvazörü, 16 adet 700 kilometrelik menzile sahip gemisavar füzelerinin yanı sıra S-300 hava savunma füze sistemi ile donatılmış bir gemi olarak biliniyor.

Gemi, 2015'te Akdeniz'de Rus donanmasının daimi görev gücünü yönetti ve Suriye'deki Rus Hmeymim Askeri Hava Üssü'nün korunması görevini gerçekleştirdi.
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