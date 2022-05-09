MSB: 185,7 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Van ve Hakkari hudut hattında görev yapan hudut kartallarımız, İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Jandarma ile müşterek gerçekleştirilen operasyonda toplam 185,7 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi" denildi.
Van ve Hakkâri hudut hattında görev yapan Hudut Kartallarımız, İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Jandarma ile müşterek gerçekleştirilen operasyonda toplam 185,7 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. #MSB pic.twitter.com/rACtZp5nCG
Van ve Hakkâri hudut hattında görev yapan Hudut Kartallarımız, İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Jandarma ile müşterek gerçekleştirilen operasyonda toplam 185,7 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. #MSB pic.twitter.com/rACtZp5nCG— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 9, 2022