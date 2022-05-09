Dünya MSB 185,7 kilo uyuşturucu ele geçirildi
ORTADOĞU

MSB: 185,7 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Van ve Hakkâri hudut hattında görev yapan Hudut Kartallarımız, İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Jandarma ile müşterek gerçekleştirilen operasyonda toplam 185,7 kg uyuşturucu madde ele geçirildi." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Son dakika: MSB: 185,7 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Arşiv

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Van ve Hakkari hudut hattında görev yapan hudut kartallarımız, İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Jandarma ile müşterek gerçekleştirilen operasyonda toplam 185,7 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi" denildi.

İHA

İçişleri Bakanlığı: Eren-Kış operasyonlarında 11 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı: Eren-Kış operasyonlarında 11 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 12 terörist etkisiz
GÜNDEM
MSB: Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 12 terörist etkisiz

Pençe Kilit Harekatı'nda ikinci aşama: Üsler geçiş noktalarını kilitleyecek
GÜNDEM
Pençe Kilit Harekatı'nda ikinci aşama: Üsler geçiş noktalarını kilitleyecek
Turist akınına uğruyor

Turist akınına uğruyor

​Çoban tesadüfen buldu.
Okyanusun dibindetuğlalı yol

Okyanusun dibinde
tuğlalı yol

​Dünyada gündem oldu: Bilim dünyasından çarpıcı mesajlar...
Rusyanın zafer kutlamasına damga vuran anlar: Şoygunun ve askerlerin yüz ifadesi dikkat çekti

​İçişleri Bakanlığı: Eren-Kış operasyonlarında 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Kız kardeşi anlattı: Çocuğunun gözü önünde öldürmüş.
Renk değiştiren Selfie canavarı

Renk değiştiren Selfie canavarı

​“İlk olan özellikleri ile V23 5G Türkiye'de!”

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacılarla ilgili net mesaj: Sonuna kadar sahip çıkacağız.

​Bakan Varank tarih vererek paylaştı.

Nikah töreninde ilginç anlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.