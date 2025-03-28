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Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem: Komşu ülkelerde de korku ve paniğe neden oldu

Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem: Komşu ülkelerde de korku ve paniğe neden oldu

09:5728/03/2025, Cuma
G: 28/03/2025, Cuma
AA
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Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı. Sarsıntıların birçok çevre ülkede hissedildiği, komşu ülkelerde korku ve paniğe neden olduğu belirtildi.


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Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem: Komşu ülkelerde de korku ve paniğe neden oldu
Dünya / Asya
28 Mart, Cuma

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün komşu ülke Myanmar olduğunu ve yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Yerel saatle 13.30 sularında meydana gelen sarsıntı başkentteki yüksek binalarda güçlü şekilde hissedilirken, çok sayıda bina tahliye edildi.

Bangkok'ta 17 milyondan fazla kişinin yaşadığı metropol bölgesinde alarm sistemleri devreye girdi, vatandaşlar apartman ve otellerden merdivenlerle tahliye edilerek sokaklara çıktı.

Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmedi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine göre başkent Myanmar'ın başkenti Nepido'nun kuzeyindeki Sagaing bölgesinin yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedilen iki deprem bildirilmişti. Sarsıntıların birçok çevre ülkede hissedildiği, komşu ülkelerde korku ve paniğe neden olduğu belirtildi.




#Myanmar
#Sagaing
#Deprem

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