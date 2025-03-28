Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem: Komşu ülkelerde de korku ve paniğe neden oldu

Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmedi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine göre başkent Myanmar'ın başkenti Nepido'nun kuzeyindeki Sagaing bölgesinin yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedilen iki deprem bildirilmişti. Sarsıntıların birçok çevre ülkede hissedildiği, komşu ülkelerde korku ve paniğe neden olduğu belirtildi.