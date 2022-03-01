Dünya Harkovda yönetim binası böyle vuruldu
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Harkov'da yönetim binası böyle vuruldu

Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor. Savaş 6. gününe girerken bölgeden gelen görüntüler savaşta şiddetin arttığını gösteriyor. Ülkede son olarak Harkov'da yönetim binası bombalandı. Binaya düzenlenen bombalı saldırı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayda alındı.

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Haber Merkezi Diğer
Son dakika... Rusya Ukrayna savaşında son gelişmeler: Harkov binasının bombalanması görüntüleri
​Harkov'da yönetim binası böyle vuruldu.

Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor. Savaş 6. gününe girerken bölgeden gelen görüntüler savaşta şiddetin arttığını gösteriyor.

YÖNETİM BİNASI BÖYLE VURULDU

Rus ordusu Ukrayna'da birçok bölgeyi bombalamaya ve ateş altına almaya devam ediyor. Son olarak Harkov'da yönetim binası bombalandı.

Binaya düzenlenen bombalı saldırı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayda alındı.

6 KİŞİ YARALANDI

Ukrayna Acil Durum yetkilileri açıklama yaparak ölü sayısının tespit edilmeye çalışıldığını ve şimdilik 1’i çocuk 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Acil Durum yetkililerinin yaptığı açıklamada “Harkov Bölge Devlet İdaresi binasının bombalanması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Ölü sayısı tespit ediliyor. Opera binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü” ifadeleri kullanıldı.

Rusya Harkov'da bölge yönetim binasını vurdu
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Rusya Harkov'da bölge yönetim binasını vurdu
Rusya'nın Ukrayna'ya karış başlattığı askeri harekat 6. gününde de devam ediyor. Rusya Ukrayna'nın Harkov şehrinde bölge yönetim binasını bombaladı. O anlar kameraya böyle yansıdı.


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