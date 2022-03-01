​Harkov'da yönetim binası böyle vuruldu.

Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor. Savaş 6. gününe girerken bölgeden gelen görüntüler savaşta şiddetin arttığını gösteriyor.
YÖNETİM BİNASI BÖYLE VURULDU
Rus ordusu Ukrayna'da birçok bölgeyi bombalamaya ve ateş altına almaya devam ediyor. Son olarak Harkov'da yönetim binası bombalandı.
Binaya düzenlenen bombalı saldırı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayda alındı.
6 KİŞİ YARALANDI
Ukrayna Acil Durum yetkilileri açıklama yaparak ölü sayısının tespit edilmeye çalışıldığını ve şimdilik 1’i çocuk 6 kişinin yaralandığını açıkladı.
Ukrayna Acil Durum yetkililerinin yaptığı açıklamada “Harkov Bölge Devlet İdaresi binasının bombalanması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Ölü sayısı tespit ediliyor. Opera binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü” ifadeleri kullanıldı.