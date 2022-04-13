Rusya'nın tehditlerine boyun eğmedi: İsveç NATO'ya başvuracak

Rusya Ukrayna savaşı Rusya'nın komşuları olan Finlandiya ve İsveç'i hareketlenmesine neden oldu.

Ukrayna'ya başlatılan işgal sonrası NATO üyeliğine verilen halk desteği neredeyse ikiye katlanarak İsveç'te yaklaşık yüzde 50'ye ulaştı.

Rusya'nın 'girmeyin' uyarılarına rağmen gelen bir son dakika haberine göre İsveç'in, NATO'ya başvuracağı belirtildi.

İsveç merkezli Sevnska Dagladet gazetesinin haberine göre İsveç, haziran ayında NATO üyeliğine başvuracak.

TARİH VERİLDİ

Gazeteye açıklamalarda bulunan hükümete yakın kaynaklar, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'un konuyla ilgili resmen harekete geçtiğini öne sürdü.

Haberde, üyelik için başvurunun 20-29 Haziran tarihlerinde Madrid'de yapılacak olan NATO toplantısında sunulması planlanıyor.

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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson savaşın patlak vermesiyle birlikte NATO'ya yeşil ışık yakarak katılımı tartışmaya hazır olduğunu belirtmiş, iktidar partisinden “Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinde, İsveç'in güvenlik pozisyonu temelden değişti” açıklaması yapılarak katılım kararının parti üyelerinin desteği olmadan bile alınabileceği vurgulanmıştı.

RUSYA'DAN TEHDİTKAR AÇIKLAMALAR

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması durumunda Rusya'nın kendi önlemleriyle durumu yeniden dengeleyeceğini belirtmiş, Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova da katılım kararının askeri ve siyasi sonuçları olacağını söylemişti.