Dünya Trump İran konusunda acelem yok
AMERİKA

Son Dakika: ​Trump: İran konusunda acelem yok

Trump: İran konusunda acelem yok

ABD Başkanı Trump, "İran konusunda acelem yok, yaptırımlar konusunda yenileri eklenecek" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

ABD Başkanı Donald Trump, dün gece İran'da 3 farklı yere saldırı düzenleyeceklerini, ancak 150 kişinin hayatını kaybedebileceği bilgisini alınca saldırıdan 10 dakika önce vazgeçtiklerini açıkladı.

  • Trump, Twitter'dan yaptığı açıklama ile dün "İran'a bir hava saldırısı düzenleme konusunda karar verip son anda vazgeçtikleri" iddiasını doğruladı.

İran'ın ABD'ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürmesi konusunda Trump şu açıklamaları yaptı:

"Pazartesi günü uluslararası hava sahasında uçan İHA'yı düşürdüler. Biz karşılık vermek amacıyla dün gece 3 farklı yere saldırı için tamamen hazır durumdaydık. 'Ne kadar insan ölecek?' diye sordum. Bir general '150 efendim.' dedi. Saldırıdan 10 dakika önce onu durdurdum, bir İHA'nın düşürülmesine karşılık orantılı değildi. (İran'a saldırı konusunda) Acelem yok."

ABD ordusunun her an saldırıya hazır olduğunu vurgulayan Trump, "İran ne ABD'ye ne de dünyaya karşı asla nükleer silahlara sahip olamayacak" ifadesini kullandı.

Trump ayrıca önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde ABD'nin çok kötü bir anlaşma yaparak İran'a 150 milyar dolarlık bir alan açtığını ve bu anlaşmayla İran'a "nükleer silah edinme" yolunun açıldığını öne sürdü.

İran'ın buna karşılık teşekkür etmesi gerekirken "Amerika'ya ölüm" sloganları atmaya devam ettiğini savunan Trump, "Kongrede dahi henüz imzalanmamış olan anlaşmayı iptal ettim ve (İran'a) yaptırımlar getirdim. Bugün İran, benim başkan olduğum güne göre Ortadoğu'da çok daha zayıf durumda."

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, adı açıklanmayan bazı üst düzey yetkililere dayandırdığı dün geceki haberinde, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik bir saldırı kararından son anda vazgeçtiğini iddia etmişti.

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Haberde Trump'ın iptal kararını, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a rağmen aldığı iddia edilmişti.

Düşürülen İHA

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), dün sabah saatlerinde Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış, ancak söz konusu İHA'nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

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