Trump: Umman Körfezi'ndeki tankerlere İran saldırdı

ABD'de muhafazakar şahinlerin bir numaralı yayın organı Fox News'a konuşan Trump, Körfez'de petrol tankerlerin saldırıya uğradığı haberleriyle ilgili "İran yaptı" diye kesin konuştu.

Ellerindeki kanıtların her yerinde İran'ın imzasının olduğunu ileri süren ABD Başkanı, ABD ordusunun yayımladığı görüntüleri kanıt olarak gösterdi.

Sözkonusu görüntüler, İran Devrim Muhafızlarına ait bir devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tankerlerden birinden patlamamış mayınları topladığını iddia ediyordu.

DÜNYA Umman Körfezi'ndeki tanker saldırısında İran iddiası

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