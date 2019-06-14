Dünya Trump Umman Körfezindeki tankerlere İran saldırdı
AMERİKA

Son Dakika: ​Trump: Umman Körfezi'ndeki tankerlere İran saldırdı

Trump: Umman Körfezi'ndeki tankerlere İran saldırdı

ABD Başkanı Trump, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki tankerlere saldırının sorumlusunun İran olduğuna dair yönetiminin söylemini tekrarladı. "İran'ı nasıl durduracaksınız" sorusunu "Göreceğiz" diye yanıtlayan Trump, Boğaz'ın kapanmayacağını, kapansa bile bunun uzun sürmeyeceğini savundu.

Haber Merkezi Diğer
ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

ABD'de muhafazakar şahinlerin bir numaralı yayın organı Fox News'a konuşan Trump, Körfez'de petrol tankerlerin saldırıya uğradığı haberleriyle ilgili "İran yaptı" diye kesin konuştu.

Ellerindeki kanıtların her yerinde İran'ın imzasının olduğunu ileri süren ABD Başkanı, ABD ordusunun yayımladığı görüntüleri kanıt olarak gösterdi.

Sözkonusu görüntüler, İran Devrim Muhafızlarına ait bir devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tankerlerden birinden patlamamış mayınları topladığını iddia ediyordu.

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