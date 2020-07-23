Çin'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Ermenistan'ı sahneye sürenlerin hedefinde Türkiye var

Azerbaycan ile Ermenistan arasında uzun yıllardır cereyan eden çatışmalar ilk kez Dağlık Karabağ'da değil, Tovuz bölgesinde yaşandı. Bu bölge Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji nakil hatları açısından son derece stratejik öneme sahip. Türkiye'nin özellikle Libya, Suriye, Doğu Akdeniz ve Ege'de hakimiyet alanını genişletmesinin bazı küresel aktörleri rahatsız ettiği biliniyor. Ermenistan'ın son saldırılarının ise Türkiye'ye yeni bir cephe açma girişimi olarak değerlendiriliyor. Gelişmelerin perde arkasını Çatışma Hattı'nın dördüncü bölümünde anlattık: