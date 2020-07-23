Çin'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Çin Deprem Ağları Merkezi, 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Nagqu kentine bağlı Nyima ilçesi olduğunu açıkladı.
Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
Çin Deprem Ağları Merkezi, 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Nagqu kentine bağlı Nyima ilçesi olduğunu açıkladı.
Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.