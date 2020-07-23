Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Çinde 6,6 büyüklüğünde deprem
ASYA

Son depremler: Çin'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Çin'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi AA
Çin'de şiddetli deprem oldu.
Çin'de şiddetli deprem oldu.

Çin Deprem Ağları Merkezi, 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Nagqu kentine bağlı Nyima ilçesi olduğunu açıkladı.

Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

ABD'de korkutan deprem: 7.8'le sallandı
DÜNYA
ABD'de korkutan deprem: 7.8'le sallandı

Papua Yeni Gine’de 6,9 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
DÜNYA
Papua Yeni Gine’de 6,9 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Deprem uzmanından korkutan açıklama: 7'nin üzerindeki depremin ardından oluşacak tsunami tüm Marmara'ya zarar verir
GÜNDEM
Deprem uzmanından korkutan açıklama: 7'nin üzerindeki depremin ardından oluşacak tsunami tüm Marmara'ya zarar verir
Abone Ol Google News
İstanbullular dikkat

İstanbullular dikkat

​Ayasofya Camii açılışı için trafiğe kapatılacak yollar belli oldu.
On beş savaş gemisi koruyor

On beş savaş gemisi koruyor

​Oruç Reis korkusu nedeniyle Yunan ordusunda tatiller iptal edildi.
Vuslat yarın

Vuslat yarın

​Ayasofya Camii 86 yıllık aranın ardından yarın cemaatine kavuşuyor.
Meclis<br>gereğini yapacak

Meclis
gereğini yapacak

​HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak.
Aynı ruhla<br>açılacak

Aynı ruhla
açılacak

İstanbul'un Fethi'nde kullanılan toplar orada dökülmüştü.
Gazetecilerin<br>sorunları tartışılıyor

Gazetecilerin
sorunları tartışılıyor

​1952'den bu yana yürürlükte olan Basın Yasası artık yetersiz kalıyor.

Açılışa özel pul

Açılışa özel pul

​Ayasofya'nın açılışı için hazırlandı.

Gerilimde<br>yeni kriz

Gerilimde
yeni kriz

​Konsolosluğu boşaltmak için 72 saat süre verdiler.

Zorbalığa izin<br>vermeyeceğiz

Zorbalığa izin
vermeyeceğiz

​Erdoğan, Libya ve Azerbaycan özelinde mesajlar verdi.
Bir acı<br>veda daha

Bir acı
veda daha

Pınar'ın babası isyan etti: Bir kız öğrenci gidip istediği şehirde okuyamayacak mı?
Yayında<br>indirim krizi

Yayında
indirim krizi

​Kulüplerin itirazı yüzde 50'ye.
ABD göçmen çocuklara ne yapıyor?

ABD göçmen çocuklara ne yapıyor?

​Devlet sığınma evleri müsait olmasına rağmen çocuklar otellerde gözaltında tutuluyor.
Bayramda memlekete <br>gidecekler dikkat!

Bayramda memlekete
gidecekler dikkat!

​Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı.
Türkiye'ye rağmen <br>başarılı olamaz

Türkiye'ye rağmen
başarılı olamaz

​İletişim Başkanı Altun'dan güvenlik politikaları değerlendirmesi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.