Sony Group Başkanı görevini bırakıyor

İngiltere'de, aralarından öğretmen, makinist ve farklı departmanlarda görev yapan kamu personelinin de bulunduğu on binlerce kişinin "adil maaş" talebiyle ülke genelinde son 10 yılın en büyük grevinin yapıldığı bildirildi. Farklı meslek gruplarından on binlerce kamu çalışanı, ülke genelinde yürüyüşler düzenledi. Kentte bulunan Dover Limanı'nda bir araya gelen farklı sendika üyesi çalışan grupları da düzenlenen yürüyüşe katıldı.