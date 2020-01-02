Dünya Soru işaretleriyle dolu kaçış
ASYA

Soru işaretleriyle dolu kaçış

Nissan eski CEO’su Ghosn, Japonya’da ev hapsinde tutulduğu evden sır bir şekilde kaçtı. Lübnan’da ortaya çıkan Ghosn’un, bir müzik kutusu içinde ülkeyi terk ettiği iddia ediliyor. Ghosn’un kaçışı, avukatını bile şaşırttı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ghosn, 1990’larda aldığı kararlarla şirketi iflastan kurtaran isim olarak biliniyordu.
Ghosn, 1990’larda aldığı kararlarla şirketi iflastan kurtaran isim olarak biliniyordu.

BASKIDAN KAÇTIM

lJapon otomotiv devi Nissan’ın eski tepe yöneticisi Carlos Ghosn, yolsuzluktan yargılandığı Japonya’dan kaçtı. Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta ortaya çıkan Ghosn, “Adaletten kaçmadım, adaletsizlikten, siyasi baskıdan kaçtım” açıklaması yaptı. Ghosn ayrıca, gelecek haftadan itibaren basın organlarıyla iletişime geçebileceğini ifade ederek, “Çürümüş bir Japon adalet sistemi tarafından artık daha fazla rehin tutulmayacağım” dedi.

Carlos Ghosn

MÜZİK GRUBUYLA MI GİTTİ?

lGhosn’un firarına ilişkin iddialar Japonya ve Lübnan basınında da geniş yer buldu. Bir iddiaya göre, eşi Carole Ghosn’un yardımıyla kaçış planını organize ettiği belirtilen Ghosn, asker kökenli oldukları iddia edilen kişileri müzik grubu görünümünde evine davet etti. Müzisyenler, Ghosn’u en büyük müzik aleti kutularından birinin içinde evden çıkardı. Yerel bir havaalanında kendisini bekleyen özel jete bindirilen Ghosn, önce Türkiye’ye, ardından da Lübnan’a gitti.

AVUKATI BİLE ŞAŞKIN

lSürpriz firar, Japonya’da Ghosn’un savunmasını üstlenen Avukat Junichiro Hironaka’yı da şaşırttı. Ghosn’un firarını şaşkınlıkla karşıladığını belirten Hironaka, müvekkiline ait pasaportların üçünün de denetim tedbirleri kapsamında elinde bulunduğunun altını çizdi. Hironaka, Ghosn’un yeni bir Fransız ya da Lübnan pasaportu ile ülkeyi terk ettiğine dair spekülasyonlar olduğunu söyledi.

GİRİŞ KAYDI YOK

lKamu yayıncısı NHK’nın Göçmenlik Ofisi kaynaklarına dayandırdığı habere göre ise, Ghosn’un ülkeyi terk ettiğine dair bir kayıt bulunamadı. Lübnan’daki güvenlik yetkilileri, ülkeye farklı bir isimle girdiği tahmin edilen Ghosn’un girişini resmen doğrularken, girişin yasal yollardan yapıldığı ve herhangi bir cezai tedbir gerektirmediği belirtildi.

Lübnan ile arasında iade anlaşması bulunmayan Japonya’da, Ghosn’un yargı önüne çıkarılmasına imkansız gözüyle bakılıyor.

KİŞİSEL ZARARLARI ŞİRKETE ÖDETTİ

  • Kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle 19 Kasım 2018’de Japonya’da gözaltına alınan Ghosn, 2011’den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 254 milyon lira) düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnemekle suçlanıyor. Ghosn, görevini kötüye kullanmak suçlamasıyla 2018’de görevden alınmış ve tutuklanmasının ardından Japonya’da birkaç aydır ev hapsinde tutuluyordu.

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