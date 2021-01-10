Dünya Sosyal medya hesapları askıya alınan Trump intikam peşinde
AMERİKA

Sosyal medya hesapları askıya alınan Trump intikam peşinde

ABD'deki kongre baskınının ardından Trump'ın sosyal medya hesapları askıya alınmıştı. Başkanlıktan ayrılıncaya kadar sosyal medya hesapları dondurulmuş olan Trump'ın görevini devretmeden önceki günlerinde intikam için sosyal medya şirketlerine odaklanacağ iddia edildi.

Haber Merkezi Diğer
Trump'ın Twitter hesapları askıya alınmıştı.
Trump'ın Twitter hesapları askıya alınmıştı.

ABD’nin başkenti Washington DC’de dün ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre binasına gerçekleştirdiği baskının ardından sosyal medya şirketleri Trump'ın hesaplarını ve paylaşımlarını engellemeye başlamıştı. Facebook ve Instagram, Trump'a, Kongreye yapılan baskına yönelik paylaşımları nedeniyle koydukları 24 saatlik paylaşım engelini 20 Ocak'a kadar uzattıklarını açıklamıştı.

Trump'ın sosyal medya hesapları kritik tarihe kadar kapatıldı
DÜNYA
Trump'ın sosyal medya hesapları kritik tarihe kadar kapatıldı

SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİNE ODAKLANACAK!

Başkanlıktan ayrılıncaya kadar sosyal medya hesapları dondurulmuş olan Trump'ın intikam hazırlığında olduğu iddia edildi.

Donald Trump görevini devretmeden önceki günlerinde intikam için sosyal medya şirketlerine odaklanacak.

GÖREVDEKİ SON GÜNLERİ

CNN'de yer alan habere göre, Twitter'ın Trump'ın hesabını kurallarını "tekrar tekrar" ihlal ettiği ve " şiddet olaylarına sebep olma" riski yarattığı gerekçesiyle kalıcı olarak kapamasının ardından Trump destekçilerinin gündemini sosyal medya şirketleri oluşturdu.

Donald Trump'ın görevi devretmeden önceki günlerinde Twitter'ın hesabını kalıcı olarak kapatmasından sonra sosyal medya şirketlerine odaklanacağı belirtildi.

ABD'den en ilginç fotoğraflar: Aksiyon filmlerini aratmayan gece!
FOTOĞRAF 23
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
ABD'den en ilginç fotoğraflar: Aksiyon filmlerini aratmayan gece!
ABD'nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump taraftarlarının Kongre binasını basmasıyla kontrolden çıkan olaylarda 4 kişi öldü, 52 kişi gözaltına alındı. Olaylı geceden birbirinden ilginç kareler medyaya yansıdı.

ABD'de son zamanların en hareketli gecesi: Kongre binası basıldı
FOTOĞRAF 16
Title
Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'ı desteklemek için bir araya gelen göstericiler, Trump'ın konuşmasının ardından Kongre Binası'na yürüyüş düzenledi.
Title
Trump'ın seçimlerin çalındığı ve yolsuzluk karıştırıldığı iddiasını destekleyen ve kendilerini “vatansever” olarak tanımlayan göstericiler, Kongre'de Joe Biden'ın başkanlığının onaylanması için oy kullanımı sürerken bina önünde polisle çatıştı.
Title
Olayların artması üzerine Biden'ın oylaması durdurulurken, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Mike Gallagher yaptığı açıklamada, “Lütfen evinize dönü. Bu iş bitti” dedi.
Title
Bazı noktalarda polis barikatını aşan göstericiler, kongre binasına girdi. İlk alınan bilgilere göre bu esnada bir kadının göğsünden vurularak ağır yaralandığı bilgisi verildi.
Title
Dört bir yandan kuşatma altına alınan Kongre Binası'nın içindeki vatandaşlara camlardan ve kapılardan uzak durması talimatı verilirken, başkentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Title
Polis, Kongre Binası'nda toplanan kalabalığın dağıtmak için gaz bombası ile müdahale etti. Bazı göstericilerin ise atılan göz yaşartıcı bombalardan dolayı yaralandığı belirtildi.
Title
Olaylar devam ederken, ilk olarak sosyal medya hesabı üzerinden ve hemen ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Başkan Trump, göstericilerin evlerine dönmesi çağrısında bulundu. Sakinlik çağrısında bulunan Başkan Trump, “Sizler haklısınız ama barış içinde evinize dönün” ifadelerini kullandı.
Title
ABD'nin seçilmiş Başkanı Biden'ın Kongre Binası'nda çıkan olaylar hakkında yaptığı açıklamada, Kongre Binası'nda patlak veren şiddet olaylarını demokrasiye saldırı olarak nitelendirdi.
Title
Biden, Bu saatte, demokrasimiz eşi görülmemiş bir saldırı altında. Modern zamanlarda gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor. Özgürlük kalesine, Kongre Binası'na bir saldırı. Halkın temsilcilerine, Capitol Hill polisine ve onları korumaya yemin edenlere bir saldırı. Ve Cumhuriyetimizin kalbinde çalışan kamu görevlilerine. Çok açık konuşayım. Kongre Binası'ndaki kaos sahneleri gerçek bir ABD'yi yansıtmıyor. Gördüklerimiz kendini kanunsuzluğa adamış aşırılık yanlıları. Bu muhalefet değil. Bu bir düzensizlik. Bu kaos. Bu fitne. Ve şimdi sona ermeli dedi.
Title
Federal güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, Kongre Binası yakınında 2 adet boru tipi bomba bulduğu belirtildi.
Title
Güvenlik kaynakları, bombalardan birinin Cumhuriyetçi Ulusal Komite ofislerinin olduğu binada, diğerinin ise Kongre Binası kompleksinde bulunduğunu aktardı.
Title
Yetkililer, bunların gerçek patlayıcı cihazlar olduğunu ve güvenli hale getirilmek için imha ettiklerini belirterek, bomba bulunması üzerine Cumhuriyetçi Ulusal Komite Karargahı'nın boşaltıldığını ifade etti.
Title
Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, Kongre Binası'na giren protestocuların dışarı çıkarılarak Kongre'nin protestoculardan temizlendiği ifade edildi. Polis, 20 kişiyi gözaltına aldı.
Title
Öte yandan Georgia eyaletinde yapılan ve başa baş giden ikinci tur Senato seçimlerinde sonuçlar açıklandı.
Title
Sonuçlara göre, Demokrat parti adayları Jon Ossoff ve Raphael Warnock'ın Senato seçimlerini kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar Senato'da tam kontrol sağladı.
Title
ABD'de son zamanların en hareketli gecesi: Kongre binası basıldı
ABD Başkanı Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı bastı. Polis giriş ve çıkışlara kapattı.
Abone Ol Google News
İnsanlara ait parçalar bulundu

İnsanlara ait parçalar bulundu

​Dün Endonezya'dan kalkan uçak okyanusa düşmüştü.
Misafir ağırlama 5 TL!

Misafir ağırlama 5 TL!

​Evlerini kafeye çevirdiler.
Elazığ’da deprem sonrası yapılan konutlar 100 bin kişiye sıcak yuva olacak

Türkiye kritik aşamaya geldi

Türkiye kritik aşamaya geldi

​Bakan Varank, 'dünyadan buna talep olabilir' diyerek duyurdu.

'Normalleşme yakın'

'Normalleşme yakın'

Uzmanlar, kısıtlamalara ay sonu veda edebileceğimizi söyledi.

'Endişeliyiz'

'Endişeliyiz'

Bu fotoğraf Elazığ'ı korkuttu.

Gözaltına alındı

Gözaltına alındı

​Kongre baskınının sembolü olmuştu.
Mutluluğun karesi

Mutluluğun karesi

Eşyasız, elektriksiz yaşayan evsize hediye edilen konteyner ev mutluluktan ağlattı.
'Zor ama isterim'

'Zor ama isterim'

G.Saray'a transfer olmasını istediği ismi açıkladı.
Böyle şeyler Çin'de olur

Böyle şeyler Çin'de olur

​ABD'nin eski BM elçisinden Trump'ın engellenmesine tepki.
Deneyimimizi paylaşmaya hazırız

Deneyimimizi paylaşmaya hazırız

​Güney Afrika Cumhurbaşkanı'ndan ABD'ye demokrasi mesajı.
Döviz mevduatı eridi

Döviz mevduatı eridi

​Değer kaybının sürmesi bekleniyor.
Yatacak yeriniz yok

Yatacak yeriniz yok

​Suriyeli diye mezar yeri vermediler.
Kral sahnede

Kral sahnede

​Lille, Burak Yılmaz'ın attığı golle kazandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.