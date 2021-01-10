Sosyal medya hesapları askıya alınan Trump intikam peşinde
ABD'deki kongre baskınının ardından Trump'ın sosyal medya hesapları askıya alınmıştı. Başkanlıktan ayrılıncaya kadar sosyal medya hesapları dondurulmuş olan Trump'ın görevini devretmeden önceki günlerinde intikam için sosyal medya şirketlerine odaklanacağ iddia edildi.
ABD’nin başkenti Washington DC’de dün ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre binasına gerçekleştirdiği baskının ardından sosyal medya şirketleri Trump'ın hesaplarını ve paylaşımlarını engellemeye başlamıştı. Facebook ve Instagram, Trump'a, Kongreye yapılan baskına yönelik paylaşımları nedeniyle koydukları 24 saatlik paylaşım engelini 20 Ocak'a kadar uzattıklarını açıklamıştı.
SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİNE ODAKLANACAK!
Başkanlıktan ayrılıncaya kadar sosyal medya hesapları dondurulmuş olan Trump'ın intikam hazırlığında olduğu iddia edildi.
Donald Trump görevini devretmeden önceki günlerinde intikam için sosyal medya şirketlerine odaklanacak.
GÖREVDEKİ SON GÜNLERİ
CNN'de yer alan habere göre, Twitter'ın Trump'ın hesabını kurallarını "tekrar tekrar" ihlal ettiği ve " şiddet olaylarına sebep olma" riski yarattığı gerekçesiyle kalıcı olarak kapamasının ardından Trump destekçilerinin gündemini sosyal medya şirketleri oluşturdu.
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Donald Trump'ın görevi devretmeden önceki günlerinde Twitter'ın hesabını kalıcı olarak kapatmasından sonra sosyal medya şirketlerine odaklanacağı belirtildi.