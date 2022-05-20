Şoygu: İsveç ve Finlandiya'nın NATO kararları Rusya için bir tehdit

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO kararlarının da kendileri için bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Bakan Şoygu, NATO'nun Batı'daki genişlemesinin sınırları tehdit ettiğini söyleyerek karşı hamle olarak sınırlara 12 askeri üssün kurulacağını sözlerine ekledi.

MARİUPOL AÇIKLAMASI

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Mariupol'de Azovstal Metalürji Fabrikası sahasında bugüne kadar 1908 Ukraynalı askerin silah bıraktığını bildirdi.

Şoygu, bakanlık üst düzey yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda Ukrayna'daki duruma ilişkin açıklama yaptı.

Rus ordusunun ayrılıkçı güçler ile Donbas bölgesindeki kontrolü genişlettiğini belirten Şoygu, sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin "Kiev güçlerinden tamamen kurtarılmasına" az kaldığını anlattı.

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Ukrayna askerlerinin şehirlerdeki sivilleri bırakmayarak "canlı kalkan" olarak kullandığını savunan Şoygu, "Sahada yenilgiye uğrayan Kiev rejimi, bazı alanlarda en azından kısa vadeli başarılar elde etmeye ve bunları büyük başarı olarak göstermeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

Mariupol'de Rus ordusunun kuşattığı Azovstal Fabrikası'ndaki duruma ilişkin de bilgi veren Şoygu, "Fabrika sahasından Ukraynalı milliyetçiler tarafından tutulan siviller tahliye edildi. 85'i kadın, 47'si çocuk olmak üzere 177 sivil kurtarıldı. Hepsine tıbbi ve psikolojik destek verildi. Etrafı çevrilen fabrikadaki milliyetçiler teslim olmaya başladı. Şu ana kadar 1908 kişi silah bıraktı. Ondan önce ise 1387 Ukrayna denizcisinin silah bıraktığını hatırlatırım." diye konuştu.

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POLONYA'DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusunun yankıları sürüyor. Teröre verdikleri destek nedeniyle Türkiye'nin olumsuz yaklaştığı üyelik sürecine ilişkin Polonya'dan çarpıcı bir çıkış geldi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İsveç ve Finlandiya'nın askeri ittifakta yer alma durumlarını değerlendirdi. Bir konferansta konuşan Morawiecki, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını Avrupa'da güvenliği güçlendirmenin önemli bir işareti olarak görüyorum" dedi.

"Gerilim artıyor, yeni askeri birlikler oluşturulacak"

Şoygu, Ukrayna'daki tehlikeli bölgelerden bugüne kadar Rusya'ya 1 milyon 377 bin kişinin tahliye edildiği söyledi.

Rusya'nın Batı sınırlarındaki askeri tehdidin büyüdüğünü aktaran Şoygu, burada son 8 yılda ABD ve Avrupa'nın stratejik bombardıman uçaklarının uçuşlarının15 kat arttığını dile getirdi. Şoygu, ABD gemilerinin güdümlü füzelerinin de Baltık Denizi’ne geliş gidişlerinin sistematik hale geldiğini kaydetti.

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Aynı zamanda ABD ve NATO'nun Rusya sınırları yakınında muharebe hazırlıklarını arttırdığını dile getiren Şoygu, NATO'nun askeri tatbikatlarının yanı sıra Finlandiya ve İsveç'in de NATO üyeliğine başvurduğunu hatırlattı.

Sergey Şoygu, sözlerini, "Bu suretle, Batı askeri bölgesinin sorumluluk alanında tansiyon yükseliyor. Uygun karşı önlemler alıyoruz. Bu şartlarda birliklerin muharebe kompozisyonunu aktif olarak mükemmelleştiriyoruz. Yıl sonuna kadar Batı askeri bölgesinde 12 yeni askeri birlik oluşturulacak." diye tamamladı.

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