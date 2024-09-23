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Soykırım sevici ABD gerilimi tırmandırıyor: Orta Doğu'ya asker yığacaklar

Soykırım sevici ABD gerilimi tırmandırıyor: Orta Doğu'ya asker yığacaklar

20:2023/09/2024, Pazartesi
G: 23/09/2024, Pazartesi
IHA
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Fotoğraflar: Arşiv
Fotoğraflar: Arşiv

Terör devleti İsrail, Gazze'ye gerçekleştirdiği soykırım saldırılarının yanı sıra Lübnan'a da saldırdı. Hizbullah ile işgalciler arasında devam eden gerilimi tırmandıracak karar soykırım sevici ABD'den geldi. Pentagon tarafından yapılan açıklamada, Orta Doğu'ya daha fazla asker konuşlandıracağı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Basın Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimin artmasının ardından ABD'nin Orta Doğu'ya daha fazla asker konuşlandıracağını açıkladı.


İsrail ve Hizbullah arasında gerilim devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Basın Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, ABD'nin Orta Doğu'ya daha fazla asker konuşlandıracağını açıkladı. Ryder, ilave kuvvetlerin sayısı ya da ne işle görevlendirilecekleri konusunda ayrıntı vermedi. ABD'nin şu anda bölgede yaklaşık 40 bin askeri bulunuyor.


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