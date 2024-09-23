Soykırım sevici ABD gerilimi tırmandırıyor: Orta Doğu'ya asker yığacaklar

Soykırımcı İsrail, Lübnan'da Hizbullah üyelerinin taşıdığı çağrı cihazlarına siber saldırı düzenleyerek aynı anda patlattı. Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddiaya göre; 3 bine yakın kişinin yaralandığı saldırıdan önce, ABD'ye ait bir elektronik muharebe uçağı dün Doğu Akdeniz'de Lübnan hava sahası sınırında uçuş yaptı. Uçağın İsrail'in saldırısında kilit bir rol oynadığı belirtiliyor. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Lübnan'daki patlamaların arkasında kimin olduğuna dair bir tahminimiz yok, ABD olaya dahil değil ve önceden bilgilendirilmedi" denildi.