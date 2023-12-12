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Dünya

Soykırımcı Biden'ı korku sardı 'Bunun olmasına izin veremeyiz' deyip duyurdu: Dünyanın düşüncesi bir gecede değişebilir

ABD Başkanı Joe Biden, Yahudilerin Hanuka Bayramı dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlenen resepsiyonda, İsrail'e askeri desteğin süreceğini söyledi. Konuşmasında, Hamas'tan kurtulana kadar İsrail'in yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Biden, farkında olmadan çok büyük bir çekincesini de dile getirerek "Ama çok dikkatli olmalıyız. Tüm dünyanın düşüncesi bir gecede değişebilir. Bunun olmasına izin veremeyiz" dedi. ABD Başkanı Biden'ın sözleri, Gazze’deki soykırım karşısında İsrail ve Amerika’ya karşı tüm dünyada özellikle de Avrupa’da yükselen öfkenin bir yaptırıma, kalıcı bir karşıtlığa dönüşeceğinin korkusu olarak yorumlandı. Yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde Amerika’da özellikle düşük gelirli kesimler İsrail’e yapılan askeri ve ekonomik yardımlara tepkililer.

11:01 - 12/12/2023 Salı
Güncelleme: 12:00 - 12/12/2023 Salı
AA
ABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden, Yahudilerin Hanuka Bayramı dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlenen resepsiyonda, İsrail'e askeri desteğinin süreceğini söyledi.


The Times of Israel'in haberine göre, Biden, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'e saldırıları nedeniyle ABD'de artan antisemitizmi kınadığını belirtti.

Biden, Hamas'tan kurtulana kadar İsrail'e askeri destek vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Ama çok dikkatli olmalıyız. Tüm dünyanın düşüncesi bir gecede değişebilir. Bunun olmasına izin veremeyiz." ifadesini kullandı.


Yahudiler ile İsrail'in güvenliğine ve bağımsız Yahudi devletinin varoluş hakkına bağlılığının sarsılmaz olduğunu dile getiren Biden, "İsrail olmasaydı dünyada tek bir Yahudi güvende olmazdı." dedi.

Biden, "Yahudi toplumuna duyduğum sıcaklık ve bağlantı sorgulanamaz. Birkaç yıl önce 'Siyonist olmak için Yahudi olmak zorunda değilsiniz ve ben bir Siyonist'im' dediğimde sıkıntılara girdim ve eleştirildim." diye konuştu.



#ABD
#askeri destek
#israil
#Joe Biden
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