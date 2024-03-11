Soykırımcı Holokost müzesi açtı!

Avusturya’nın başkenti Viyana’da İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda hayatını kaybeden 31 bine yakın Filistinli için "hüzün yürüyüşü" düzenlendi. Başkentin önemli caddelerinden Mariahilfer’de toplanan göstericiler, Kahramanlar Meydanı'na kadar sessiz bir şekilde yürüdü. Yürüyüşe katılanlar Filistin bayraklarının yanı sıra, "Çocukların katledilmesine son", "Hemen ateşkes", "Özgür Gazze" yazılı pankartlar açtı. Sessiz yürüyüşte hayatını kaybeden Filistinlileri temsilen mum ışıkları taşıyan göstericiler, yaşamını yitiren çocuklara dikkati çekmek için de sembolik kefenler taşıdı.

EMSALSİZ BİR FELAKET

Filistin halkıyla dayanışma için gösteriye katılan Dr. Said Albinni, Gazze’de yaşananları ‘emsalsiz bir felaket’ olarak nitelendirdi. Dünyanın sessizliğine tepki gösteren Albinni, “Anlaşılan o ki insan yaşamı, bazı ülkeler ya da bazı etnik gruplar söz konusu olunca aynı değerde değil. Bu haksızlık beni derinden sarsıyor" şeklinde konuştu. İrlandalı Fedelma Smith de Refah’ta yardımları bekleyen Filistinli sivillerin öldürülmesinin savaş suçu olduğunu söyledi. ABD’nin yardım ulaştırmak için geçici bir liman yaptığına işaret eden Smith, yapılmaya çalışılanın insani yardım yapıyormuş gibi görünmek olduğunu dile getirdi.

TEPKİ MEŞALESİ

Kanada'nın Ontario eyaletinde bulunan Ottawa kentinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Ellerinde Filistin bayrağı ve pankart olan göstericiler, yaşananlara tepki için meşale yaktı.

KANLI ELLERLE MÜZE AÇTI

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da açılan Holokost Müzesi, geniş çaplı protesto edildi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un da katıldığı açılış sırasında, müze önünde toplanan göstericiler, Herzog’un bir savaş suçlusu olduğunu belirterek, müze açılışı yerine Lahey’e gitmesi gerektiğine vurgu yaptı. Hollanda Kralı Willem-Alexander, eski Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog içerideyken müzenin dışında toplanan protestocular, Gazze'deki duruma son verilmesini talep etti.

ABD elçiliğinde protesto

İsrail’in katliamı İstanbul ve Ankara’da da protesto edildi. Başkette Filistin Dayanışma Platformu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen eylemde, prostocular ABD Büyükelçiliği’ne yürüdü. Katılımcılar, ABD'li barış aktivisti Rachel Corrie ile Amerikalı asker Aaron Bushnell'ı andı. İstanbul’da İnsan ve Medeniyet Hareketi'nin düzenlediği etkinlikte vatandaşlar, Beyazıt’tan Saraçhane’ye sloganlar eşliğinde yürüdü.







