Soykırımcı İsrail 338 gündür saldırılarını sürdürüyor: Gazze'de can kaybı 40 bin 972'ye çıktı

Siyonist İsrail'in 10 ayı aşkındır bombaladığı Gazze Şeridi, bütün insanlık dışı muameleye rağmen direnmeye devam ediyor. On binlerce masum sivili katleden işgalci ordu, Gazze'de her gün farklı bir konumu havadan bombalıyor. 7 Ekim'den bu yana bölgeden gelen görüntülerde; Allah'a teslimiyeti bir görev edinen Gazzeli Müslümanlar, inançlarına sıkı sıkıya sarılıyor. Terör devleti İsrail'in hava saldırılardan birine evinde yakalanan Gazzeli adamın enkazdan çıkarılma görüntüleri ise takdir topladı. Evindeki Kur'an-ı Kerim'i elinden bırakmayan Gazzeli, enkazdan çıkarılırken dahi Kur'an-ı Kerim'i öptü ve ona sarıldı. Cep telefonuna kaydedilen o görüntüler büyük beğeni topladı.