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Soykırımcı İsrail 338 gündür saldırılarını sürdürüyor: Gazze'de can kaybı 40 bin 972'ye çıktı

Terör devleti İsrail'in eli kanlı ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 972'ye yükseldi.

15:35 - 8/09/2024 Pazar
AA
Terör devleti İsrail, 338 gündür sivilleri hedef almaya devam ediyor.
Terör devleti İsrail, 338 gündür sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 338 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.


İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 33 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 145 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 972'ye, yaralı sayısının da 94 bin 761'e çıktığı kaydedildi.


Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.



Enkazın altından çıkarılan Gazzeli adam Kur'an-ı Kerim'i elinden bırakmadı

Siyonist İsrail'in 10 ayı aşkındır bombaladığı Gazze Şeridi, bütün insanlık dışı muameleye rağmen direnmeye devam ediyor. On binlerce masum sivili katleden işgalci ordu, Gazze'de her gün farklı bir konumu havadan bombalıyor. 7 Ekim'den bu yana bölgeden gelen görüntülerde; Allah'a teslimiyeti bir görev edinen Gazzeli Müslümanlar, inançlarına sıkı sıkıya sarılıyor. Terör devleti İsrail'in hava saldırılardan birine evinde yakalanan Gazzeli adamın enkazdan çıkarılma görüntüleri ise takdir topladı. Evindeki Kur'an-ı Kerim'i elinden bırakmayan Gazzeli, enkazdan çıkarılırken dahi Kur'an-ı Kerim'i öptü ve ona sarıldı. Cep telefonuna kaydedilen o görüntüler büyük beğeni topladı.


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