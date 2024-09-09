Soykırımcı İsrail Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etmeyi sürdürüyor

Katil sürüsü İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı başta olmak üzere çeşitli bölgelerde düzenlediği hava saldırısında 11 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeden çatışma ve top atışlarının sesleri yükseldi. Aynı zamanda Siyonist İsrail savaş uçaklarının da kampın kuzeydoğusuna ve Bureyc Mülteci Kampı'nın bazı bölgelerine hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Saldırıda cami yıkılırken, çevrede bulunan çok sayıda Filistinli de yaralandı.