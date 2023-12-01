Soykırımcı İsrail hükümeti için hesap vakti: Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılığına rapor sundular

Sempozyumda “işgal devleti İsrail’in liderlerini ve yetkililerini kovuşturmak için uluslararası örgüt ve kuruluşların bilgilendirilmesi” yönündeki öneri de kabul edildi. Başkent Cezayir’de “Filistin Halkı İçin Adalet” başlığıyla iki gün süren uluslararası sempozyum, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un talebi üzerine düzenlendi. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, 6 Kasım'daki açıklamasında, dünyanın tüm "özgür insanlarına" ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına UCM'de İsrail'e karşı dava açma çağrısı yapmıştı.