|
Dünya

Soykırımcı İsrail ordusu Endonezya Hastanesi'ni kuşattı: Gece yarısı 100 yaralı nakledildi

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan ve İsrail kuşatması altında olan Endonezya Hastanesinden Han Yunus'taki Nasır Hastanesine gece 100 yaralı nakledildiği belirtildi.

07:07 - 21/11/2023 mardi
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, yaralıların nakil işlemi, Uluslararası Kızılhaç Örgütü ile yapılan koordinasyonla gerçekleştirildi.


Nasır Hastanesine nakille gelen bir yaralının yakını AA muhabirine, "Güç bela çıktık. Zeytun'daki okuldaydık orada bizi yıktılar, ettiler. Endonezya Hastanesine gittik. Oradaki doktorlar bizlere çok saygılı davrandılar. Henüz orada kardeşlerimiz var." dedi.


Yaralı yakını, Endonezya Hastanesi ile burası arasında yol nasıldı? sorusuna, "Yol kıpkızıl ölüm dolu. Allah şoförün yardımcısı olsun. Güç yetiremiyorum." yanıtını verdi.

Bölgedeki kaynaklar, Endonezya Hastanesinde halen 500 yaralı bulunduğunu, yaralıların Nasır Hastanesi ve Gazze Şeridi'nin güneyindeki diğer hastanelere nakilleri için çalışma yürütüldüğünü belirtti.




#Endonezya Hastanesi
#Filistin
#gazze
#israil
il y a 2 jours
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK İMKANI! Harekete geçildi! Prim desteği ile...