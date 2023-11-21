Soykırımcı İsrail ordusu Endonezya Hastanesi'ni kuşattı: Gece yarısı 100 yaralı nakledildi

Geçen hafta tanklar ve askerlerle Şifa Hastanesi’ne baskın düzenleyip hasta ve yaralılar dahil 7 bin kişiyi zorla tahliye eden İsrail, Endonezya Hastanesi’nde aynı senaryoyu uyguluyor. İsrail askerleri hareket eden her şeye ateş ediyor.