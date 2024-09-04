Soykırımcı komutan istifa etti

İsrail'de Netanyahu hükümeti ile güvenlik birimleri arasında Gazze başlıklı görüş ayrılığı kırılma noktasına doğru ilerliyor. Netanyahu hükümetinin Philadelphia Koridoru'ndan çekilmeme ve esir takasına yanaşmama politikasının kesinleşmesinin hemen ardından işgalci gücün saflarında kritik bir karar geldi. Gazze'deki soykırımın mimarlarından Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tamir Yadai istifa etti. İsrail Ordusu, general Tamir Yadai’nin, “kişisel sebeplerden ötürü” görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yadai, son üç yıldır Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapıyordu. İsrail Genelkurmay Başkanı General Herzi Halevi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın, Yadai'nin istifa talebini onayladığı belirtildi. Yadai'nin önümüzdeki haftalarda, yerine geçecek bir komutan bulunduğunda görevinden ayrılması bekleniyor.