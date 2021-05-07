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Dünya Söylersem utanırlar Almanyadan ABye mesaj verdi
AVRUPA

Söylersem utanırlar: Almanya'dan AB'ye mesaj verdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB başkanlarının Ankara’daki protokol krizine ilişkin, “İki AB kurumu arasındaki rekabet üzüntü verici. Söylersem utanacak durumlar oluyor. AB bir protokol için kavga etmemeli” dedi. Çavuşoğlu, Almanya’da mevkidaşı Heiko Maas ile ortak basın toplantısında AB ile ilişkilerdeki olumlu havanın somut adımlara dönüşmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Söylersem utanırlar: Almanyadan ABye mesaj verdi
Mevlüt Çavuşoğlu - Heiko Maas

Almanya’ya resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

  • Mevkidaşıyla birçok bölgesel ve uluslararası konuda görüş alışverişinde bulunduklarına dikkati çeken Çavuşoğlu “İkili ticaretimiz hızlı şekilde artıyor. Bu sene 40 milyar doların üzerine çıkabileceğini görebiliyoruz” dedi. Türkiye’de salgın döneminde alınan tedbirlerle tedarik zincirlerinin korunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, gelecekte de Almanya’yla ticari ve ekonomik iş birliğini artırmak istediklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu: AB ile ilişkilerimizde iyi bir atmosfer söz konusu
GÜNDEM
Bakan Çavuşoğlu: AB ile ilişkilerimizde iyi bir atmosfer söz konusu

SOMUT ADIM ATMA ZAMANI

“Bugün AB ile ilişkilerimizde olumlu bir atmosfer var. Bunda Almanya’nın katkısı büyük. Somut adımlar atmanın zamanı gelmiştir” diyen Çavuşoğlu, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerinin ön koşulsuz şekilde başlaması gerektiğine dikkati çekti. Çavuşoğlu, “Üst düzey temasların devam etmesi gerekiyor. 18 Mart Mutabakatının da tüm boyutları ile tekrar gözden geçirilerek daha etkin bir şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor. Vize serbestisi de buna dahil” dedi.

BİZ PROTOKOLÜ BİLİYORUZ

Bir soru üzerine Çavuşoğlu, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile Konsey Başkanı Charles Michel’in Türkiye ziyaretinde yaşanan protokol krizinin perde arkasını da anlattı:

  • “Şimdi burada açıkça bir kere daha üzülerek söylemek isterim, biz Türkiye olarak protokol kurallarının ne olduğunu biliyoruz. Maalesef üzülerek söylüyorum, Komisyon ve Konsey arasındaki rekabet ve kavga yüzünden oldu. Kendi aralarındaki detayları söylersem utanacak durumları oluyor.

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REKABET ÜZÜNTÜ VERİCİ

Bunu bu kadar açık söylemek durumunda kaldık. Burada hazırlık toplantısına Komisyon’un protokol ekibi katılmadı, Konsey’in ekibi katıldı ve Konsey nasıl olması gerektiğini söyledi. İki AB kurumu arasındaki rekabet üzüntü verici. Yazık yani, koskoca AB bir protokol için kavga etmemeli. Ama tüm bu konuları bilmesine rağmen von der Leyen’in ‘Ben kadın olduğum için böyle oldu’ demesi, yani Türkiye’yi ima etmeye çalışması doğru değil. Avrupa Birliği’ni kast ediyorsa kendi meseleleri.”

Alman turistlere Türkiye mesajı

  • Çavuşoğlu, 2020 yaz döneminde Almanya ile turizm alanındaki karşılıklı mutabakatın iki taraf için de olumlu sonuçlar doğurduğuna dikkati çekerek, “Geçen sene pandemiye rağmen yaklaşık 1 milyon 200 bin Alman’ı ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Bu sene de aynı iş birliğini sürdürmeye çalışıyoruz” dedi. Aşılama sürecine de hız verildiğine işaret eden Çavuşoğlu, Türk halkının yüzde 26’sından fazlasının aşılandığını aktardı. Çavuşoğlu, güvenli turizm programına bu sene ek tedbirler getirdiklerini belirterek, aşılama noktasında turizm bölgelerine ağırlık verildiği gibi turizm çalışanlarının da aşılanmasına önem verdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, “Turistlerin görebileceği herkesi mayıs ayı sonuna kadar aşılayacağız” diye konuştu. Turistlerin güvenli bir tatil geçirmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alındığını aktaran Çavuşoğlu, “Şu anda geçen seneye göre rakamlar her ne kadar tüm dünyada yüksek olsa da güvenli turizm bakımından daha avantajlı bir durumda olduğumuzu da hatırlatmak isterim” dedi.

Yapıcı ilişkiyi savunuyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin “Almanya olarak her zaman yapıcı ilişkiyi savunuyoruz. Almanya olarak olumlu bir katkımız olacaksa bunu yapmaya hazırız” dedi. Almanya’nın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanlığı’nı üstlendiğini hatırlatan ve ülkesinin AB dönem başkanlığında yapıcı diyaloğu sürekli vurguladıklarını dile getiren Maas, “Şu anda çok yapıcı bir dönemde olduğumuz için son derece mutluyuz. Bu diyaloğu yapıcı bir şekilde yürütürsek, o zaman AB ile Türkiye arasındaki ilişkinin gelişeceğinden ve bu diyaloğun, AB üye ülkeleriyle de daha yapıcı olacağından eminim” ifadesini kullandı.
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