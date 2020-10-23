Sözde Karabağ lideri Harutyan Putin’e yalvardı: Çatışmaları durdurun

Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda bugüne kadar 80’den fazla yerleşim yerini kurtardı. Operasyonlar sırasında Ermenistan ordusu büyük kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldı. Yenilgi üstüne yenilgi alan Ermenistan, bu durumu bir türlü önleyemeyince son çare olarak Putin’den yardım istedi.
Putin’e mektup gönderdi
Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyan, Rusya Devlet Başkanı Putin’e mektup göndererek çatışmaları durdurmasını istedi. Putin için “Dünyada ve bölgemizde muazzam kişisel otoriteye sahip bir kişi ve lidersiniz” ifadesini kullanan Harutyan, “Çatışma bölgesindeki düşmanlıkları sona erdirmek ve siyasi süreçleri sürdürmek için mümkün olan her şeyi yapmanızı rica ediyorum” dedi.