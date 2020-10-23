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Dünya Sözde Karabağ lideri Harutyan Putine yalvardı Çatışmaları durdurun
ASYA

Sözde Karabağ lideri Harutyan Putin’e yalvardı: Çatışmaları durdurun

Azerbaycan ordusunun operasyonları karşısında büyük kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalan Ermenistan’ın, çaresizlik içinde kalan yetkilileri yardım istemeye başladı. Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyan, Rusya Devlet Başkanı Putin’e mektup yazarak çatışmaları durdurmasını istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arayik Harutyan
Arayik Harutyan

Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda bugüne kadar 80’den fazla yerleşim yerini kurtardı. Operasyonlar sırasında Ermenistan ordusu büyük kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldı. Yenilgi üstüne yenilgi alan Ermenistan, bu durumu bir türlü önleyemeyince son çare olarak Putin’den yardım istedi.

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Putin’e mektup gönderdi

Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyan, Rusya Devlet Başkanı Putin’e mektup göndererek çatışmaları durdurmasını istedi. Putin için “Dünyada ve bölgemizde muazzam kişisel otoriteye sahip bir kişi ve lidersiniz” ifadesini kullanan Harutyan, “Çatışma bölgesindeki düşmanlıkları sona erdirmek ve siyasi süreçleri sürdürmek için mümkün olan her şeyi yapmanızı rica ediyorum” dedi.

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Azerbaycan'ın envanterindeki Bayraktar TB2 SİHA'lar karşısında ağır darbe alan Ermenistan kanadında panik havası hakim. İşgalcilerin sözde Karabağ sorumlusu açık havada basın demeci verdiği sırada askerleri gökyüzünde SİHA aradı.


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