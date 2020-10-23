Sözde Karabağ lideri Harutyan Putin’e yalvardı: Çatışmaları durdurun

Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda bugüne kadar 80’den fazla yerleşim yerini kurtardı. Operasyonlar sırasında Ermenistan ordusu büyük kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldı. Yenilgi üstüne yenilgi alan Ermenistan, bu durumu bir türlü önleyemeyince son çare olarak Putin’den yardım istedi.

DÜNYA SİHA korkusu: Sözde Karabağ lideri Harutyan sığınakta görüntülendi

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Putin’e mektup gönderdi

Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyan, Rusya Devlet Başkanı Putin’e mektup göndererek çatışmaları durdurmasını istedi. Putin için “Dünyada ve bölgemizde muazzam kişisel otoriteye sahip bir kişi ve lidersiniz” ifadesini kullanan Harutyan, “Çatışma bölgesindeki düşmanlıkları sona erdirmek ve siyasi süreçleri sürdürmek için mümkün olan her şeyi yapmanızı rica ediyorum” dedi.

OYNAT 00:46 İşgalci Ermenistan komutanı açıklama yaparken askerlerin SİHA korkusu dikkat çekti Azerbaycan'ın envanterindeki Bayraktar TB2 SİHA'lar karşısında ağır darbe alan Ermenistan kanadında panik havası hakim. İşgalcilerin sözde Karabağ sorumlusu açık havada basın demeci verdiği sırada askerleri gökyüzünde SİHA aradı. BiP'te paylaş

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