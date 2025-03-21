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SpaceX casus uydusu 'NROL-57'yi uzaya gönderdi

SpaceX casus uydusu 'NROL-57'yi uzaya gönderdi

15:2821/03/2025, Cuma
DHA
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Casus uydu ‘NROL-57' uzaya gönderildi.
Casus uydu ‘NROL-57' uzaya gönderildi.

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, ‘NROL-57' adlı casus uydusunu uzaya fırlattı.

Space.com internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, işlevi gizli tutulan uydu, ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden yerel saatle 23.49'da SpaceX firmasına ait ‘Falcon 9' roketi aracılığıyla fırlatıldı.


‘NROL-57'yi taşıyan roketin birinci aşaması fırlatıldıktan yaklaşık 7,5 dakika sonra planlandığı şekilde uzay üssüne geri döndü.


Roketin üst aşaması uydunun yüklerini yörüngeye taşımaya devam ederken, bu yüklerin ne zaman ya da nerede konuşlandırılacağı ise belirtilmedi.

#SpaceX
#Casus Uydu
#NROL-57

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