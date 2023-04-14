|
Reklam
Reklam
Dünya

Srebrenitsa soykırımını inkar eden Dodik: Bağımsızlığı ciddi düşünüyoruz

Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşen Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik, "Öyle bir duruma geldik ki RS'nin bağımsızlık kararını ciddi düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

16:49 . 14/04/2023 Cuma
AA
Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic

Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı
Milorad Dodik
, tepki çeken tavırlarını sürdürüyor.

Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımı inkar eden Dodik, son olarak "Sırp Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını" düşündüklerini söyledi.

Dodik, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Bosna Hersek'in ardından Sırbistan'da da ayrılıkçı söylemlerini dile getirmeye devam eden Dodik, Vucic'i, Bosna Hersek'in iç siyaseti ve sorunların neden "doruk noktasına" ulaştığı konusunda bilgilendirdiğini anlattı.

"Bağımsızlık kararını ciddi düşünüyoruz"

Dodik, taşınmaz mülklerin entitelere ait olduğunu savunan yasanın yürürlükten kaldırılmasıyla olayların tırmandığını savunarak şöyle dedi:

(Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması) Dayton ve RS'nin haklarına saygı duyulmalı. Öyle bir duruma geldik ki RS'nin bağımsızlık kararını ciddi düşünüyoruz.

Taşınmaz mülklere ilişkin sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini söyleyen Dodik, "NATO konusunda da Sırbistan'ın tutumunu (askeri tarafsızlık) desteklediğimizi belirtmiştim." diye konuştu.

Vucic de Dayton Barış Antlaşması'nın yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerektiğini belirterek Bosna Hersek'in iki entitesine de yardımlarını sürdüreceklerini kaydetti.

Bosna Hersek'teki taşınmaz mülk sorunu

Taşınmaz mülklerin Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'na göre entitelere ait olduğunu savunan RS, söz konusu yasayla mülklerin idaresinin de kendilerinde bulunduğunu ileri sürüyor.

Taşınmaz mülk sorunu, Bosna Hersek'teki savaştan bu yana konuşulmaya devam eden bir konu olurken ülkedeki taşınmazların devlete mi yoksa bunları kullanan entitelere mi ait olduğu tartışılıyor.

RS Ulusal Meclisi'nde (NSRS), Aralık 2022'de oylanan ve anayasaya aykırı olan taşınmaz mülklere ilişkin yasanın 28 Şubat'ta yürürlüğe girmesi beklenirken Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, tartışmalı yasayı askıya aldığını açıklamamıştı.

Bosna Hersek devletine ait olduğuna hükmedildi

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi de 2 Mart'ta, RS'deki taşınmaz malların entite mülkiyetine alınmasını kapsayan tartışmalı yasayı yürürlükten kaldırmıştı.

Daha önce de Anayasa Mahkemesi, kamuya ait mülklerin işletme yetkisinin entiteye, mülkiyet hakkının ise Bosna Hersek devletine ait olduğuna hükmetmişti.

Dodik, Anayasa Mahkemesi kararının ardından taşınmaz mülklere ilişkin sorunun çözülmemesi durumunda RS'yi Bosna Hersek'ten ayıracağını söylemişti.

#Milorad Dodik
#Sırp Cumhuriyeti
#bağımsızlık
39 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.