Srebrenitsa yıl dönümünde çirkin provokasyon

Srebrenitsa'da yine provokasyon.
Srebrenitsa’da dün 30 soykırım kurbanının daha toprağa verilmesinden saatler sonra bir kez daha Boşnak Müslümanları hedef alan bir provokasyon yaşandı.
Şehir merkezine yakın bir Sırp kilisesinde, şehrin Müslüman sakinlerini huzursuz eden bir konser programı tertiplendi.
Durumu polise bildiren Srebrenitsalı imam Damir Pestalic,
“Biz mevcut durumun daha kötü olamayacağını düşünürken, Sırp Ortodoks Kilisesi, yeni katliamları teşvik eden şarkıların çalındığı bir konser organize ediyor. Korkmuyoruz ama Boşnaklara yönelik nefretleri bizi şaşırtıyor”
dedi.
Sosyal medyada yayılan görüntüler, bazı Sırp kullanıcılar tarafından da
"barbarlık"
olarak nitelendirildi.
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15 dakika önce