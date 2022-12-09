Dünya Sri Lanka 15 milyar dolarlık yeni bütçesini onayladı
ASYA

Sri Lanka 15 milyar dolarlık yeni bütçesini onayladı

Sri Lanka'da, ülke tarihinin en kötü ekonomik kriziyle mücadele kapsamında çalışmalar devam ederken, mali durumu iyileştirme hedefindeki reformları içeren 15 milyar dolarlık yeni bütçenin onaylandığı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Sri Lanka 15 milyar dolarlık yeni bütçesini onayladı
Sri Lanka 15 milyar dolarlık yeni bütçesini onayladı

Sri Lanka Parlamentosu, krizden etkilenenler için 117 milyon dolarlık (43 milyar rupilik) yardım paketini kapsayan 15 milyar dolar (5,82 trilyon rupi) değerindeki bütçeyi onayladı.

Bütçe, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 2,9 milyar dolarlık kurtarma planı kapsamındaki tekliflerine dayalı olarak, devlete ait işletmelerin yeniden yapılandırılmasını, elektrik sübvansiyonlarının azaltılmasını ve devlet gelirini artırmak için vergi artışlarını öngörüyor.

Ülke, toplam dış borcunun 28 milyar dolarını 2027'ye kadar geri ödemesi gerekiyor.

Sri Lanka'nın toplam dış borcu 51 milyar doları aşarken bu yıl vadesi dolan yaklaşık 7 milyar dolarlık borcunu ise nisanda geçici olarak temerrüde düşürmüştü.

Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle karşı karşıya kalan Sri Lanka, IMF ile yürüttüğü görüşmeler sonucu 2,9 milyar dolarlık ön kredi anlaşmasına varmıştı.

Sri Lanka'daki olaylar

Sri Lankalılar, ülkenin içinde bulunduğu mali duruma ve yakıt sıkıntısına yönelik protestolarını mart sonunda artırmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolarda kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ekonomik krizdeki Sri Lanka'da protestocular 9 Temmuz'da Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, eşi ve iki korumasıyla 13 Temmuz'da Maldivler'e, bir sonraki gün de Singapur'a gitmişti.

Rajapaksa'nın 14 Temmuz'da elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermesinin ardından 20 Temmuz'da Sri Lanka Meclisi'nde yapılan oylamada, Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.

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