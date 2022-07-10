Dünya Sri Lankada halk başkanlık binasını bastı
ASYA

Sri Lanka’da halk başkanlık binasını bastı

Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle boğuşan Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da, göstericiler, devlet başkanlığı sarayını bastı. Güvenlik güçleri, protestocuları dağıtmak için havaya ateş açtı. Yakıt, gıda ve ilaç gibi ithal malların parasını ödeyemeyen hükümet, ülkede özel araçlara benzin ve mazot satışını yasaklamıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sri Lanka’da halk başkanlık binasını bastı
Devlet başkanlığı yerleşkesine giren protestocular hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ekonomik kriz nedeniyle hayat şartlarının ağırlaştığı Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’da geniş çaplı hükümet karşıtı protesto düzenleyen göstericiler, devlet başkanlığı yerleşkesine girdi. Güvenlik güçleri, devlet başkanlığı yerleşkesine giren protestocuları dağıtmak için havaya ateş açtı. Asya basınında yer alan haberlerde ise protestocuların zorla yerleşkeye girmesinin ardından Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın yerleşkeden ayrıldığı ve güvenliği bir yere götürüldü.

Konutu işgal eden göstericiler yerleşke içinde bulunan havuza girmeyi de ihmal etmedi. Sri Lanka anayasasına göre, kendi rızasıyla istifa etmediği sürece bir devlet başkanının görevden alınması neredeyse imkansız. Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı. Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs’ta istifa etmiş, kabine de feshedilmişti.

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