Sri Lanka'da İslam karşıtı saldırılar can aldı

Sri Lanka'da Müslüman bir vatandaş İslam karşıtı çete tarafından uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Basına konuşan polis yetkilileri, Puttalam bölgesinde İslam karşıtı bir grubun, dün ülke genelinde ilan edilen sokağa çıkma yasağına uymayarak 45 yaşındaki bir Müslümana bıçak ve kesici aletlerle saldırarak hastanelik ettiğini belirtti.

Hastaneye kaldırılan kişinin kısa süre sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

Ülkede 21 Nisan'da kilise ve otelleri hedef alan terör saldırılarının ardından hükümet geçici sokağa çıkma yasağı koymuş ve sosyal medya platformlarının kullanımını bir süreliğine engellemişti.

13 Mayıs'ta ülkedeki bazı cami ve Müslümanlara ait dükkanlara yapılan saldırılar üzerine sosyal medya ve sokağa çıkma yasakları yeniden ilan edilmişti.

253 kişi hayatını kaybetmişti

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar yaşanmıştı. Yetkililer, saldırılarda 253 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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