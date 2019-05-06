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Dünya Sri Lankada Müslümanlara ait araç ve dükkanlara saldırı
ASYA

Sri Lanka'da Müslümanlara ait araç ve dükkanlara saldırı

Sri Lanka'da Müslümanlara ait araç ve dükkanlara saldırı

Paskalya terör saldırlarında hedef alınan St. Sebastian Katolik Kilisesi'nin bulunduğu Negombo kentinde Müslümanlara ait dükkanlara ve araçlara saldırılar düzenlendi.

Haber Merkezi AA
Güvenlik kaynakları, saldırılarda can kaybı yaşanmadığını ancak yaralananlar olduğunu bildirdi.
Güvenlik kaynakları, saldırılarda can kaybı yaşanmadığını ancak yaralananlar olduğunu bildirdi.

Sri Lanka'da geçen ay Paskalya gününde düzenlenen terör saldırılarından birinin hedefi olan St. Sebastian Katolik Kilisesi'nin bulunduğu Negombo kentinde Müslümanlara ait dükkanlara ve araçlara saldırılar düzenlendiği bildirildi.

  • Polis Sözcüsü Ruwan Gunasekara, esnaf arasındaki kişisel bir tartışmanın dini bir nitelik kazanarak büyümesi sonucu tırmanan olaylarla ilgili iki kişinin gözaltına alındığını ve durumun kontrol altına alındığını belirtti.

Görgü tanıkları, pazar günü bazı Katolik grupların Müslümanların dükkanlarını taşladığı ve araçlarını ateşe verdiğini aktardı.

Değerli taş satıcısı Rizwan Jeffry, yaklaşık 400 kişiden oluşan kalabalığın dükkanını yağmaladığını ve teşhirdeki değerli taşları çaldığını ifade etti.

Negombo'daki Porutota köyü yakınında yaşayan A.M. Jeffry, saldırganların, taksi hizmeti veren bir tuk-tuk (üç tekerlekli araç) ve bir motosikleti ateşe verdiğini kaydetti.

Güvenlik kaynakları, saldırılarda can kaybı yaşanmadığını ancak yaralananlar olduğunu bildirdi.

Barış mesajı verildi

Katolik Kilisesi Kolombo Başpiskoposu Kardinal Malcolm Ranjith, Müslüman liderlerle bölgeyi ziyaret ederek barış mesajı verdi.

Hükümet, şiddet olaylarının sosyal medya aracılığıyla gelişip yayılmasını önlemek amacıyla aralarına Facebook ve WhatsApp'ın olduğu bazı sosyal medya siteleri ve uygulamalarına ülke çapında engelleme getirdi. Engelleme pazartesi sabah kaldırıldı.

Öte yandan, olayların ardından Negombo kentinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı da sabah saatlerinde kaldırıldı.

Saldırılar, Paskalya günündeki terör saldırılarının ardından ülkede topluluklar arasında yaşanan ilk şiddet olayı oldu.

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

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Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Yetkililer, saldırılarda 253 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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