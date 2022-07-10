Dünya Başkanlık konutunu ateşe verdiler Sri Lanka Devlet Başkanı 13 Temmuzda istifa etmeyi kabul etti
ASYA

Başkanlık konutunu ateşe verdiler: Sri Lanka Devlet Başkanı 13 Temmuz'da istifa etmeyi kabul etti

Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın 13 Temmuz’da istifayı kabul ettiği bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Sri Lankada Neler Oluyor? Sri Lankada Son Durum Başkan İstifa Etti
Sri Lanka’da protestocular başkanlık konutunu bastı.

Sri Lanka Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, yaptığı açıklamada, Rajapaksa’nın 13 Temmuz’da istifa etmeyi kabul ettiğini duyurdu.

Başbakan Ranil Wickremesingh da istifa etmeye hazır olduğunu bildirmişti.

Geniş kapsamlı hükümet karşıtı protesto düzenlenen Sri Lanka'da Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, ülkedeki siyasi parti liderlerinin katılımıyla parlamentoda acil bir oturum düzenlendiği belirtilmişti.

Açıklamada, liderlerin Devlet Başkanı Rajapaksa ve Başbakan Wickremesingh'in istifasını istediği kaydedilmişti.

Wickremesingh'in liderlere, istifaya ve yeni bir hükümete yol açmaya hazır olduğunu söylediği aktarılmıştı.

Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa 13 Temmuz'da istifa etmeyi kabul etti.
İHA
Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa 13 Temmuz'da istifa etmeyi kabul etti.

BAŞBAKANLIK KONUTUNU ATEŞE VERDİLER

  • Wickremesingh'in istifaya hazır olduğunu söylemesinden birkaç saat sonra göstericiler Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

PROTESTOLAR DÜZENLENİYOR

Ülke genelinden binlerce kişinin katılımıyla geniş çaplı hükümet karşıtı protestolar düzenleniyor.

Protestocular, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak konut ve ofise girmişti.

Yerleşkeye girilmesinin ardından Rajapaksa'nın yerleşkeden ayrıldığı ve güvenli bir yere götürüldüğü ileri sürülmüştü.

İHA

SRİ LANKA'DAKİ DURUM

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.

Sri Lanka'da kaos: Başbakanın istifası bekleniyor
DÜNYA
Sri Lanka'da kaos: Başbakanın istifası bekleniyor
10 yaşındakiUtku için acı bekleyiş

10 yaşındaki
Utku için acı bekleyiş

​Sakarya'dan Artvin'e tatile gelmişti, denizde kayboldu.
Kurban Bayramınız mübarek olsun

'Kurban Bayramınız mübarek olsun'

​Zelenskiy'den Türkçe paylaşım.
Başkanlık konutunu ateşe verdiler: Sri Lanka Devlet Başkanı 13 Temmuzda istifa etmeyi kabul etti

​Sokaklar suyla doldu, evleri su bastı.

​Meteoroloji saat vererek uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun!

​Anadolu Harikalar Diyarı'nda bayram yoğunluğu.

​Korumak için bakın ne yapıyor: Görenler hayrete düştü.

​Kurbanlıkların kanı derelere aktı, köpük tabakaları oluştu.

​Sürü halinde ortaya çıktılar: Koruma altına alınanlar listesinde.

​Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.