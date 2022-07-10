Başkanlık konutunu ateşe verdiler: Sri Lanka Devlet Başkanı 13 Temmuz'da istifa etmeyi kabul etti

Dünya

Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe öldürüldü: Dünyayı sarsan 2 kurşun

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, Pasifik’te ABD-Çin gerilimi derken Japonya’da dünyayı sarsan bir suikast yaşandı. Japonya’nın eski başbakanı ve ülke siyasetinde hala çok etkili olan Şinzo Abe, Nara kentindeki seçim etkinliğinde saldırıya uğradı. Boynuna ve göğsüne iki kurşun isabet eden Abe kaldırıldığı hastanede öldü.