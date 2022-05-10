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ASYA

Sri Lanka'da 'Protestocuları vurun' emri: Herkese ateş açılacak

Sri Lanka'da hükümete karşı sokağa dökülen ve başbakanın evini yakan protestocular, son olarak Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinin kapısına dayandı. Sri Lanka Savunma Bakanlığı, orduya protestoculara ateş açma emri verdi.

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Haber Merkezi AA
Sri Lankada Protestocuları vurun emri: Herkese ateş açılacak
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India Today'in haberine göre, Savunma Bakanlığı; Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerine protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açmaları talimatı verildi.

Hükümet karşıtı protestocular, iktidardaki Rajapaksa ailesinin destekçilerinin ülkeden kaçmasını önlemek için Kolombo'daki Bandaranaike Havalimanı'na giden yolda kontrol noktası kurdu.

"İNTİKAM EYLEMLERİNİ DURDURUN"

Öte yandan, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, insanları "intikam eylemlerini" durdurmaya çağırdı.

Rajapaksa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanları siyasi bağlantılarına bakmadan, sakin kalmaya, şiddeti ve intikam eylemlerini durdurmaya çağırıyorum. Siyasi istikrarı fikir birliği yoluyla anayasal yetki içerisinde yeniden tesis etmek ve ekonomik krizi çözmek için gereken bütün çaba sarf edilecektir." ifadesini kullandı.

Ülkede yaşanan şiddet olaylarında ölü sayısı 8'e yükseldi, yaklaşık 250 kişi yaralandı.

Başbakanın evini yaktılar: Sri Lanka'da halk ayaklandı
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Sri Lanka’da ekonomik kriz nedeniyle başlayan protestolar şiddetlenerek devam ediyor. Dün başkent Colombo’da hükümet yandaşları ve hükümet karşıtı protestocular arasında çatışma çıktı. Hükümet yandaşları, protestoculara taş ve sopalarla saldırdı. Polis, güvenlik şeridini geçerek protestoculara saldıran hükümet destekçilerine göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. Çıkan olayların ardından, ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa da istifa etme kararı aldı.
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Akşam saatlerine doğru sokağa çıkma yasağına rağmen protestolar şiddetlendi. Hükümet yanlıları tarafından saldırıya uğrayan öfkeli göstericiler Başbakan Rajapaksa’nın Colombo’daki resmi konutunu ve ailesine ait müzeye dönüştürülmüş bir evi ateşe verdi. Resmi konutun önündeki araçları da kundaklayan göstericiler, bakanlara ve milletvekillerine ait evleri yaktı.
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Dün şiddetlenen gösteriler sırasında 7 kişinin hayatını kaybettiği yaklaşık 200 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Sabah saatlerine doğru gösterilerin şiddeti azalırken, sokağa çıkma yasağı bir gün daha uzatıldı.
Başbakanın evini yaktılar: Sri Lanka'da halk ayaklandı
Sri Lanka'da ekonomik krizi protesto eden bir grup gösterici, istifa eden Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın resmi konutu ile bakan ve milletvekillerine ait evleri ateşe verdi. Gösterilerde en az 7 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 200 kişi yaralandı.

SRİ LANKA'DA NELER OLUYOR?

Muhalefetin ve protestocuların artan baskısının ardından Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın dün istifa ettiği bildirilmiş, ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın, parlamentodaki tüm partileri yeni hükümetin kurulması için görüşmeye davet etmesi bekleniyor.

Şiddet olaylarını kontrol altına almak için başkent Kolombo'da askeri birlikler görev yapmaya başlamıştı.

Muhalefetteki Birleşik Halk Cephesi Partisi (SJB) yetkililerinden Tissa Attsnayake, geçici hükümet kurulursa şartlı destek vereceklerini açıklamıştı.

HÜKÜMET KARŞITI GÖSTERİLER

Elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından bir grup gösterici 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı. Polis göstericilere biber gazı ile müdahale etmiş ve bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Gösterileri "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL tedbirleri, 5 Nisan'da kaldırılmış ancak ülke genelinde gösteriler devam etmişti. Bunun üzerine 6 Mayıs'ta yeniden OHAL ilan edilmişti.

Güney Asya'daki 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın, 1948'den bu yana en ağır ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.

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