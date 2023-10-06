Sri Lanka’da sel felaketi: 6 ölü

Güney Asya ülkesi Sri Lanka, bir haftadır etkili olan şiddetli muson yağışları ile mücadele ediyor. Şiddetli yağışların vurduğu başkent Colombo’nun yaklaşık 130 kilometre güneyindeki Galle bölgesinde toprak kayması meydana geldi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde okullar kapatılırken aynı zamanda bölgede çamur kaymaları ve ağaç devrilmeleri de yaşandı.