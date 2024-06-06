Starliner mekiğinde 3 helyum sızıntısı

ABD'de Boeing'in ürettiği bazı modellerin güvensizliğini dile getiren eski bir şirket çalışanı sürpriz bir enfeksiyon sonucu hayatını kaybetti. Konuya ilişkin yapılan açıklamada çalışanın ölümü 'beklenmedik' olarak nitelendirilirken, son iki ay içinde Boeing şirketinin güvenliği konusunda kamuoyuna konuşan ikinci kişinin hayatını kaybetmesi dikkati çekti.