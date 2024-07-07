Starmer'in ilk icraatı: Mülteci planı iptal

İngiltere'de geçtiğimiz perşembe günü yapılan genel seçimleri ezici farkla kazanarak iktidara gelen İşçi Partisi'nin lideri ve yeni Başbakan Keir Starmer, ilk kararını ülkeye yasadışı yollarla gelen mültecilerin Ruanda'ya gönderilmesini ön gören planı iptal ederek yaptı. Telegraph gazetesine konuşan İşçi Partisi yetkilileri, "Ruanda planı öldü" derken, partinin daha önce söz verdiği gibi planın uygulanmayacağını bildirdi. Telegraph'ın haberine resmi bir açıklama getirilmezken planın iptali kararının henüz imzalanmadığı ifade ediliyor.