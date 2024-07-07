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Dünya

Starmer'in ilk icraatı: Mülteci planı iptal

İngiltere'de iktidara gelen İşçi Partisi'nin lideri ve yeni Başbakan Keir Starmer, ülkeye yasa dışı yollarla gelen mültecilerin Ruanda'ya gönderilmesi planını iptal etti. İşçi Partisi yetkilileri, "Ruanda planı öldü" derken, söz verdikleri gibi, planı uygulamayacaklarını ifade etti.

04:00 - 7/07/2024 Pazar
Güncelleme: 02:45 - 7/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
Keir Starmer.
Keir Starmer.

İngiltere'de geçtiğimiz perşembe günü yapılan genel seçimleri ezici farkla kazanarak iktidara gelen İşçi Partisi'nin lideri ve yeni Başbakan Keir Starmer, ilk kararını ülkeye yasadışı yollarla gelen mültecilerin Ruanda'ya gönderilmesini ön gören planı iptal ederek yaptı. Telegraph gazetesine konuşan İşçi Partisi yetkilileri, "Ruanda planı öldü" derken, partinin daha önce söz verdiği gibi planın uygulanmayacağını bildirdi. Telegraph'ın haberine resmi bir açıklama getirilmezken planın iptali kararının henüz imzalanmadığı ifade ediliyor.



#İngiltere
#Politika
#Keir Starmer
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