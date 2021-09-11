Dünya Steinmeierdan Türklere teşekkür
AVRUPA

Steinmeier’dan Türklere teşekkür

Türkiye ile Almanya arasında imzalanan “İş Gücü Anlaşması’nın” 60. yıl dönümünde Türkleri kabul eden Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülkeye gelen “misafir işçilerin” bugün hep birlikte “Almanya olduklarını” ifade etti. Steinmeier, “Cumhurbaşkanı olarak tüm ülke adına teşekkür ediyorum“ dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Steinmeier’dan Türklere teşekkür
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye ile Almanya arasında imzalanan “İş Gücü Anlaşması’nın” 60. yıl dönümü vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı Schloss Bellevue’da Türkleri kabul etti.

Steinmeier, iş göçünün 60. yıl dönümünde Bellevue Sarayı’da Almanya’ya gelen birinci nesil Türklerin yanı sıra ülkedeki ikinci ve üçüncü nesil göçmenleri davet etti. Steinmeier burada yaptığı konuşmada, “gurbet” kelimesinin 1960 ve 1970’li yıllarda kuşak için Almanya ile eşanlamlı hale geldiğini söyledi.

Alman ile Türk hükümetleri arasında 60 yıl önce imzalanan anlaşmanın milyonlarca Türk ve Alman’ın hayatını ve Almanya’nın çehresini değiştirdiğini belirterek, çocukları ve torunlarıyla o dönemde ülkeye gelen “misafir işçilerin” bugün hep birlikte “Almanya olduklarını” ifade etti.

YABANCI DÜŞMANLIĞI İNSAN DÜŞMANLIĞIDIR

Steinmeier, “60 yıl sonra da teşekkür etmek için geç değil. Bir vatandaş ve Cumhurbaşkanı olarak tüm ülke adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Steinmeier, NSU cinayetlerinin ve Türklere karşı ırkçı saldırılarda bulunulduğu Solingen, Mölln ve Hanau şehirlerinde hayatını kaybedenlerin, kökleri Almanya’nın ve toplumun ortasında olan nefretin kurbanları olduklarını aktararak, “Kurbanlar karşısında hepimiz üzgün, etkilenmiş ve öfkeliyiz. Ancak aciz değiliz. Devletin görevi tüm insanları korumaktır. Yabancı düşmanlığı insan düşmanlığıdır. Almanya’da bu nefrete asla müsamaha göstermeyeceğiz.” dedi.

ALMANYA DEĞİŞTİ

Ülkede “Alman olma” kavramının da değiştiğini belirten Steinmeier, “Bu ülke Almanya’daki Türk kökenli insanların tarihini kabul ettiğinde biz de kendimizi tanıyoruz. Siz buraya geldiğinizden beri biz değiştik. ‘Alman’ kelimesinin anlamı değişti.” şeklinde konuştu.

Steinmeier, dindar Müslümanların da seküler göçmenlerin de bu topluma ait olduğunu kaydetti.

Daha sonra etkinliğe katılanlar, sunucu Nazan Eckes moderatörlüğünde göçmen olarak Almanya’daki deneyimlerini ve beklentilerini anlattı.

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