Stoltenberg: Ukrayna'nın ne zaman NATO üyesi olacağını söylemek için henüz çok erken

NATO üyelerinin Ukrayna'ya ilişkin kapsamlı bir paket üzerinde anlaşmalarını beklediğine işaret eden Stoltenberg, bu çerçevede NATO'nun Ukrayna'ya, güvenlik yardımı ve eğitim, destek için uzun vadeli taahhüt, yeni askeri destek, ikili güvenlik anlaşmaları ve Polonya'da yeni bir üsle birlikte hareket etme kabiliyeti sağlayacağını bildirdi.





Stoltenberg, NATO'ya yeni bir üyenin davet edilmesi için oy birliği gerektiğini anımsatarak, "Tüm müttefikler Ukrayna'nın üye olacağı konusunda hemfikir. Ancak Ukrayna'nın ne zaman NATO üyesi olacağını söylemek için henüz çok erken. Ukrayna, NATO üyeliğine giderek daha fazla yaklaşıyor" diye konuştu.





"Herhangi NATO müttefikine karşı doğrudan tehdit olduğunu görmüyoruz"

Rusya'nın tamamen Ukrayna'ya odaklandığını ve güçlerini buraya çektiğini kaydeden Stoltenberg, "Herhangi NATO müttefikine karşı doğrudan tehdit olduğunu görmüyoruz" dedi.





Stoltenberg, yine de tedbirli olmak gerektiğini belirterek, Rusya'nın hareketlerini yakından takip ettiklerini ve modern savunma kabiliyetlerine yatırım yapmayı sürdürdüklerini söyledi.





Rusya güvenlik güçleri tarafından NATO müttefiklerine artan bir şekilde "sabotaj" düzenlendiğini belirten Stoltenberg, bunların arasında siber saldırılar ve kundaklama girişimleri gibi olaylar bulunduğunu dile getirdi.





Stoltenberg, NATO'nun bu çerçevede bilinci ve istihbarat paylaşımını artırma çalışmaları yürüttüğünü ifade etti.

"ABD seçimleri, NATO'ya desteği etkilemeyecek"

ABD'de kasımda düzenlenecek başkanlık seçimlerinin NATO'ya desteği etkileyip etkilemeyeceği konusunda bir soruya Stoltenberg, "ABD seçimleri, NATO'ya olan desteği etkilemeyecek" cevabını verdi.





Stoltenberg, güçlü bir NATO'nun Avrupa kadar ABD'nin de çıkarına olduğunu kaydederek, "Aynı zamanda ABD'nin NATO'da 30'dan fazla dostu ve müttefiki var. Rusya ve Çin'in böyle dostları yok. NATO, ABD'yi güçlü kılıyor" dedi.



