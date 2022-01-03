Dünya Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk istifa etti
AFRİKA

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk istifa etti

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk istifa ettiğini açıkladı. Hamduk, "Sudan halkına yol açmak için emaneti teslim ederek istifamı sunmaya karar verdim." dedi.

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Haber Merkezi AA
Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk istifa etti
Abdullah Hamduk

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Devlet televizyonunda açıklamalarda bulunan Hamduk, "Sudan halkına yol açmak için emaneti teslim ederek istifamı sunmaya karar verdim." dedi.

Ülkenin felakete sürüklenmemesi için elinden geleni yaptığını savunan Hamduk, "Sudan devrimi hedeflerine doğru ilerliyor." diye konuştu.

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Sudan'da siyasi krizi bitirmeyi amaçlayan anlaşmaya imzalar atıldı

Ülkenin, kısa sürede düzeltilmezse varlığını tehdit eden tehlikeli bir dönüm noktasından geçtiğini belirten Hamduk, tüm çabalarına rağmen ülkede bir uzlaşıya varılamadığını ileri sürdü.

Hamduk, siyasi krize bir çözüm bulmak için siyasi, askeri tüm taraflarla görüştüğünü ancak netice alamadığını ifade etti.

Sudan'da sular durulmuyor: Binlerce kişi hükümetin feshi talebiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplandı
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Aralık 2018'deki halk devrimini \"çalanlardan geri kurtarmak\" ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini isteyen eylemciler, \"Sabırlı halk aç\", \"Tek ordu, tek halk,\" \"Hükümet feshedilsin\" sloganları attı.<br><br>
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Eski milletvekili Ebu'l Kasım Burtum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, \"Hükümeti düşürmeye geldik. Yerine bağımsız, nitelikli hükümet kurulmasını ve devletin diğer kurumlarının tamamlanmasını istiyoruz.\" dedi.<br><br>
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İki yılın heba olmasına yol açan grupları protesto ettiklerini anlatan Burtum, \"Başbakan Abdullah Hamduk da Sudan halkının menfaatine karar alamıyor.\" diye konuştu.<br><br>
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Burtum, \"İktidardaki bu çete Sudan'ı yönetmeye muktedir değil.\" ifadesini kullandı.<br><br>
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Vatandaşlardan Lina Yusuf Fadlullah da alınan zalim kararlara karşı çıktıklarını belirterek, \"Son üç senede olan yıkımın Sudan'ın tarihinde benzeri görülmemiştir. Her şey pahalılaştı.\" diye konuştu.<br><br>
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Ekmek ve ilaçta sıkıntılar yaşandığını, isteklerinin hükümeti indirmek olduğunu ifade eden Fadlullah, \"Bu hükümet, ülkenin zengin kaynaklarını idare edemiyor.\" dedi.<br><br>
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Fadlullah, \"Eski Rejimin İzlerini Ortadan kaldırma ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun insanları haksız şekilde işinden ettiğini ileri sürerek, binlerce kişi her gün kötüleşen mevcut durumda çocuklarını nasıl geçindirecek?\" diye konuştu.<br><br>
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Özgürlük ve Değişim Güçleri çatısı altındaki Misak-ı Vatani yöneticilerinden Nur Ed-Dayim Taha da basına yaptığı açıklamada, mevcut hükümet feshedilene kadar Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önündeki oturma eylemini sürdüreceklerini açıkladı.<br><br>
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Bu ayın başında iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri ittifakına bağlı bir grup siyasi parti ve silahlı hareket, mevcut hükümetin ülkenin tamamındaki grupları temsil etmediği iddiasıyla geçiş dönemini yönetmek için Misak-ı Vatani adlı oluşum başlatmıştı.<br><br>
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Yeni oluşum, iktidardaki koalisyonun genişletilmesi ve mevcut hükümetin istifasını talep ediyordu.<br><br>
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Sudan'da 21 Eylül’deki darbe girişiminin ardından geçiş iktidarının asker ve sivil bileşenleri arasında şiddetlenen yönetim krizi sonrası ordu, hükümetin feshi ve bazı sivil yöneticilerin görevden alınmasına yönelik mesajlar veriyor.<br><br>
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Ülkede Ağustos 2019'dan bu yana sivil gruplar, ordu ve barış anlaşmasına imza atan silahlı hareketlerin iktidarı paylaştığı geçiş dönemi devam ediyor.
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Sudan'da sular durulmuyor: Binlerce kişi hükümetin feshi talebiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplandı
Sudan'daki iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri ittifakına bağlı Misak-ı Vatani güçlerinin çağrısıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplanan binlerce kişi, hükümetin feshedilmesini istedi.

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