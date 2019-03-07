Dünya Sudan meclisi OHALi görüştü
AFRİKA

Sudan meclisi OHAL'i görüştü

Sudan meclisi, olağanüstü hal kararnamelerini görüşmek için toplandı. Pazartesi yapılacak özel oturumda cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin nihai oylaması yapılacak.

Haber Merkezi AA
Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir
Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir

Sudan meclisi, olağanüstü hal (OHAL) kararnamelerini görüşmek için toplandı.

Sudan Adalet Bakanı Muhammed Ahmed Salim, ülkede bir yıl olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamelerini meclise sundu.

Adalet Bakanı Salim, mecliste yaptığı konuşmada, "OHAL kararı, sübvanse edilen malların, yakıtın ve altının yurt dışına kaçırılması gibi ekonomiye zararlı uygulamalarla mücadeleyi amaçlıyor." dedi.

Salim, hükümetin anayasal ve uluslararası kurallara, OHAL'le ilgili uluslararası anlaşmalara ve özgürlüklere bağlı olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in OHAL'le ilgili bilgilendirildiğini söyleyen Sudan Adalet Bakanı, gerekçeleri ortadan kalktığı anda parlamentonun OHAL'i kaldırmaya hazır olduğunu belirtti.

Pazartesi yapılacak özel oturumda cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin nihai oylaması yapılacak.

Cumhurbaşkanı Beşir OHAL ilan etmişti

Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, 22 Şubat'taki ulusa sesleniş konuşmasında, uzlaşı hükümeti ile 18 eyaletteki yerel hükümetleri feshetmiş ve bir yıl süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıklamıştı. Beşir, 2020'de yeniden seçilmesinin önünü açan anayasa değişikliğinin ertelenmesini istemişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Ahmed Bin Avf, OHAL'in güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla ilan edildiğini belirtmişti.

OHAL'den 3 gün sonra çıkarılan kararnameler ile de izinsiz gösteri, yürüyüş, grev yasaklanmış, güvenlik güçlerine, gerekli hallerde istedikleri bina ve şahısları arama, yargılama tamamlanana dek yasa dışı olduğu tespit edilen para, yer ve eşyalara el koyma yetkisi tanınmıştı.

REKLAM

Sudan'da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısı ile parlamentonun Beşir'in yeniden adaylığı için anayasayı değiştirmesi, iki ayı geride bırakan protestoların başlamasına neden olmuştu.

Gösteriler OHAL sonrasında da sürerken, protestolarda şu ana kadar hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütünün 11 Şubat'taki raporuna göre 51 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'da OHAL ilan edildi
DÜNYA
Sudan'da OHAL ilan edildi
F-35 yoksaBoeing de yok

F-35 yoksaBoeing de yok

​Erdoğan, Washington'ın F-35 şantajına cevap verdi.
ABD henüz adım atmadı

ABD henüz adım atmadı

Erdoğan: ABD'nin çekilme sürecini sıcağı sıcağına takip ediyoruz
S-500ler içinadım atılacak

S-500ler içinadım atılacak

S-400 teslimatı sonrası S-500'ler gündeme gelecek.
Şartları belli oldu

Şartları belli oldu

​Aylık 388 lira taksitle 50 bin konut müjdesi.

Tüm seçenekler masada

Tüm seçenekler masada

ABD'nin F-35 tehdidine karşı Türkiye'nin B ve C planları da hazır.
Duygusal karar!

Duygusal karar!

İş dünyası ve tüketiciden gelen “faizi düşür” talebine yine kulak tıkadı.
PKK hedefleri yerle bir edildi

PKK hedefleri yerle bir edildi

​TSK, Irak'ın kuzeyinde hava harekatı düzenledi.

Yunan gazetelerine manşet oldular

Yunan gazetelerine manşet oldular

Cumhurbaşkanı: Meclis kürsüsünde Yunan'la aynı dili konuşup, Rum tezlerine sözcülük yapıyorlar.

VARsız tablo: Fark 4 puan

VARsız tablo: Fark 4 puan

Süper Lig'de dikkat çeken değişiklik.

Dünyanın en pahalısı

Dünyanın en pahalısı

​Sadece bir tane üretilen araç alıcısını bekliyor.
Derin çatlak

Derin çatlak

​Kral Selman ile Veliaht Prens arasında kriz büyüyor.
Parfüme kafa tutuyorlar

Parfüme kafa tutuyorlar

Türkiye'nin dört bir yanından sipariş geliyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.