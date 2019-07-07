Dünya Sudan, Suudi Arabistan ve BAEnin yardımlarına "dokunmadı"
AFRİKA

Sudan, Suudi Arabistan ve BAE'nin yardımlarına "dokunmadı"

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu Hmidti, Suudi Arabistan ve BAE'nin Sudan'a sunduğu 3 milyar dolarlık yardım paketine henüz 'dokunulmadığını' söyledi.

Haber Merkezi AA
Riyad ve Abu Dabi'nin Sudan'a 3 milyar dolar yardımda bulunduğu duyurulmuştu.
Riyad ve Abu Dabi'nin Sudan'a 3 milyar dolar yardımda bulunduğu duyurulmuştu.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu Hmidti, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Sudan'a sunduğu 3 milyar dolarlık yardım paketine dokunulmadığını söyledi.

Hmidti, başkent Hartum'un doğusundaki El-Hac Yusuf bölgesinde halka yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan ve BAE tarafından verilen yardımın henüz kullanılmadığını ve bunun halen Merkez Bankasında tutulduğunu ifade etti.

  • Askeri Geçiş Konseyi ile muhalif Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) arasında varılan siyasi anlaşmaya da değinen Hmidti, bu anlaşmanın hayata geçirilebilmesi için herkesin iyi niyetli bir şekilde omuz omuza çalışması gerektiğini kaydetti. Hmidti, mevcut aşamada önceliklerinin sağlık, eğitim ve altyapı olduğunu dile getirdi.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da 21 Nisan'da yapılan yazılı açıklamada, Riyad ve Abu Dabi'nin Sudan'a 3 milyar dolar yardımda bulunduğu duyurulmuştu.

Sudan'da dönüşümlü başkanlıkta uzlaşıldı
DÜNYA
Sudan'da dönüşümlü başkanlıkta uzlaşıldı

Türkiye Sevakin’de kalacak
DÜNYA
Türkiye Sevakin’de kalacak

Sudan'daki gösterilerde 7 kişi yaşamını yitirdi
DÜNYA
Sudan'daki gösterilerde 7 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye’den Sudan’a 5 yeni cami
DÜNYA
Türkiye’den Sudan’a 5 yeni cami
Tamamına yakını tek sesli

Tamamına yakını tek sesli

​SETA, Türkiye'deki yabancı basının 'tarafsızlık röntgenini' çekti.
Kabile devleti değiliz

Kabile devleti değiliz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna'da önemli mesajlar.
Reyhanlıda yeni patlama

Reyhanlı'da yeni patlama

Depoda meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.
İçme suyundan zehirlendiler

İçme suyundan zehirlendiler

Zehirlenen vatandaşlar hastaneye başvurdular.
15 kuruş indirim

15 kuruş indirim

Yapılan indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.
Kalkınma<br>planı Meclis'te

Kalkınma
planı Meclis'te

2023 GSYH hedefi: 1 trilyon dolar.
Magandalar tutuklandı

Magandalar tutuklandı

​Hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırmışlardı.
Erdoğan Bosna Hersek'te

Erdoğan Bosna Hersek'te

Aliya'nın kabrini ve Saraybosna şehitliğini ziyaret etti.

Polis görevden alındı

Polis görevden alındı

Hamile kadının bulunduğu araca saldıranları kapıda karşılamıştı.
Tek başına iktidar

Tek başına iktidar

​Yunanistan'daki seçim sonuçları belli oldu.
Ölüm yolunda<br>"Barış Yürüyüşü"

Ölüm yolunda
"Barış Yürüyüşü"

Srebrenitsa soykırımının 24. yıl dönümü anma etkinlikleri başladı.
Yeni paket Meclis'te

Yeni paket Meclis'te

Varlık Barışı'nın 6 ay uzatılması için teklif verildi.
'Rüya' uçak Trabzon'a uçtu

'Rüya' uçak Trabzon'a uçtu

THY, şehit ​Eren Bülbül'ün anısına uçağa 'Maçka' ismini verdi.
S-400'ler yükleniyor

S-400'ler yükleniyor

Erdoğan'dan havalimanında kritik açıklamalar.
12. günde<br> ilk kez yapıldı

12. günde
ilk kez yapıldı

​İstanbul'da trafiği kitleyen çalışmada yeni gelişme.
Taraflar müzakere<br>masasına oturacak

Taraflar müzakere
masasına oturacak

​Venezuela hükümeti ile muhalefeti Norveç öncülüğünde bir araya gelecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.