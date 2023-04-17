Sudan'da bilanço artıyor: Uluslararası topluma müdahale çağrısı

Sudan

’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında hafta sonu başlayan çatışmalarda can kaybı artıyor. Sudan Doktorlar Birliği tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybeden sivillerin sayısının 97’ye yükseldiği, 365 sivilin ise yaralandığı belirtildi. Açıklamada, çatışmalarda bir çok askerin de öldüğü ve yaralandığı kaydedildi. Başkent Hartum'daki hastanelerde durumun son derece kötü olduğunu belirten sağlık yetkilileri, çatışmaların hem sağlık personelinin hem de tıbbi malzemelerin yaralılara ulaşmasını engellediğini ifade etti.