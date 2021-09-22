​Sudan'da bir tuhaf darbe girişimi.

Sudan devlet televizyonu, başkent Hartum’daki bir grup askerin başarısız bir darbe girişiminde bulunduğunu duyurdu. Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El Feki Süleyman, durumun kontrol altında olduğunu belirterek halka, ülkeyi koruma ve darbeye karşı çıkma çağrısı yaptı. Resmi kaynaklar, başkentin Umdurman bölgesindeki bir grup askerin, 2 tank ve 6 askeri nakil aracını ele geçirerek darbeye teşebbüs ettiğini duyurdu. Girişimde bulunan 40 subayın gözaltına alındığı açıklandı. Sudan Kültür ve Enformasyon Bakanı Hamza Baloul, darbeye kalkışanların, 1989’da darbeyle yönetime gelen ve 2019’da yine askeri darbeyle indirilen Ömer el Beşir yanlıları olduğunu söyledi. Ancak darbe girişiminin lideri olarak görülen Tümgeneral Abdul Baki Bakraoui, mevcut hükûmete yakınlığıyla biliniyor.

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DÜNYA Sudan'da darbe girişimi: Başarısız oldu