Dünya Sudanda bir tuhaf darbe girişimi
ORTADOĞU

Sudan’da bir tuhaf darbe girişimi

Sudan devlet televizyonu, başkent Hartum’daki bir grup askerin başarısız bir darbe girişiminde bulunduğunu duyurdu. Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El Feki Süleyman, durumun kontrol altında olduğunu belirterek halka, ülkeyi koruma ve darbeye karşı çıkma çağrısı yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sudan’da bir tuhaf darbe girişimi ​
Girişimde bulunan 40 subayın gözaltına alındığı açıklandı.

Sudan devlet televizyonu, başkent Hartum’daki bir grup askerin başarısız bir darbe girişiminde bulunduğunu duyurdu. Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El Feki Süleyman, durumun kontrol altında olduğunu belirterek halka, ülkeyi koruma ve darbeye karşı çıkma çağrısı yaptı. Resmi kaynaklar, başkentin Umdurman bölgesindeki bir grup askerin, 2 tank ve 6 askeri nakil aracını ele geçirerek darbeye teşebbüs ettiğini duyurdu. Girişimde bulunan 40 subayın gözaltına alındığı açıklandı. Sudan Kültür ve Enformasyon Bakanı Hamza Baloul, darbeye kalkışanların, 1989’da darbeyle yönetime gelen ve 2019’da yine askeri darbeyle indirilen Ömer el Beşir yanlıları olduğunu söyledi. Ancak darbe girişiminin lideri olarak görülen Tümgeneral Abdul Baki Bakraoui, mevcut hükûmete yakınlığıyla biliniyor.

Sudan'da darbe girişimi: Başarısız oldu
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Sudan'da darbe girişimi: Başarısız oldu

  • Sudan halkı ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve sağlık hizmetlerindeki yetersizlik gibi nedenlerden dolayı geçen cuma gününden bu yana birçok eyalette gösteri düzenliyor. Geçici hükûmet, gösterilerin sivil bir isyana dönüşmemesi için ülkenin en büyük iki limanı ile başkent Hartum’a giden en büyük kara yolunu ulaşıma kapatmıştı.
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