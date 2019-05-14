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Dünya Sudanda göstericilere saldırı 4 asker öldü
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AFRİKA

Sudan'da göstericilere saldırı: 4 asker öldü

Sudan'ın başkenti Hartum'daki ordu karargahı önünde göstericilere yönelik silahlı saldırı sonucunda biri subay dört asker hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Sudanlılar, askeri geçiş konseyinin yönetimi sivillere devretmesi talebiyle gerçekleştirdikleri gösterine devam ediyor.
Sudanlılar, askeri geçiş konseyinin yönetimi sivillere devretmesi talebiyle gerçekleştirdikleri gösterine devam ediyor.

Askeri Geçiş Konseyi'nden yapılan açıklamada, ordu karargahı önündeki saldırıda biri subay olmak üzere toplam 4 asker hayatını kaybettiği ifade edildi.

"Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ile ulaşılan sonuçlardan rahatsız olan kesimlerin olduğu" kaydedilen açıklamada, bu kesimlerin ulaşılacak anlaşmaya engel olmak için uğraştıkları ve ülkeyi karanlık bir tünele sokmak istedikleri vurgulandı.

  • Açıklamada, kimler olduğu belirtilmeyen bu kesimlere bağlı grupların, göstericilerin oturma eylemi yaptığı yer ile bazı diğer bölgelere girerek daha önceden planlı olarak olayların tırmanması çağrısında bulunduğu ve ateş açtıkları dile getirildi. Açıklamada, tam sayı belirtilmeden çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

Askeri Geçiş Konseyi dün ÖDBG ile yönetim yapıları ve geçici otorite konusunda anlaşmaya varıldığını, gelecek salı günü de yönetime katılım oranları ve geçiş dönemi süresine ilişkin konuların ele alınması için bir araya gelineceğini açıklamıştı.

Gösteriler devam ediyor

Öte yandan meydandaki bazı göstericiler, kendilerine saldıranların Hızlı Destek Kuvvetleri unsurları olduğunu ileri sürdü. Ordu karargahı önündeki protesto gösterileri devam ediyor.

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