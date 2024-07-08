Sudan'da güvenlik yok oldu

Bir yılı aşkın süredir Sudan ordusu ve paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan iç savaş nedeniyle Sudan'da büyük bir insani kriz yaşanıyor. 11 milyondan fazla kişi ülke içinde ve dışında farklı noktalara göç etmek zorunda kalırken 14 milyonu çocuk olmak üzere 25 milyon kişi acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

25 MİLYON KİŞİ YARDIMA MUHTAÇ

Sudan'da 14 milyonu çocuk olmak üzere 25 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Ülkede sağlık sistemi neredeyse tamamen çöktüğü için, kolera vakaları hızla artıyor. 18 milyona yakın kişi ise, akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya. Ülkedeki güvenlik sorunları, yağma olayları, yakıt sıkıntısı, bürokratik engeller ve şebeke sorunları ise insani yardımların ulaşmasının önündeki büyük engeller olarak göze çarpıyor. Birleşmiş Milletler’in (BM) paylaştığı son raporlara göre, 7,3 milyonu ülke içinde olmak üzere toplam 11 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Resmi rakamlara göre çatışmalar sebebiyle şu ana kadar 15 bin 500’den fazla sivil hayatını kaybetti, 30 binden fazla kişi ise yaralandı. Ancak resmi olmayan veriler, vefat eden kişi sayısının çok daha yüksek olduğunu işaret ediyor.

19 MİLYON ÇOCUK EĞİTİM GÖREMİYOR

İç savaş sebebiyle ülkedeki eğitim de büyük oranda sekteye uğradı. Sudan’da, 19 milyondan fazla çocuk eğitime devam edemiyor. Bu rakam ülkedeki üç çocuktan birinin eğitim alamaması anlamına geliyor. Uluslararası toplum, iç çatışmaların durdurulması için bir kaç girişiminin başarısız olmasının ardından Sudan'daki krize çözüm arayışlarını azalttı. Savaşın bu şekilde devam etmesi durumunda ise gelecek aylarda hiçbir çocuğun okula gidememesinden endişe ediliyor.

İHH’DAN 800 BİN SUDANLIYA DESTEK

İç savaşın başladığı ilk günlerden itibaren insani yardım çalışmalarını sürdüren İHH, bugüne kadar 800 bin Sudanlıya direkt olarak destek ulaştırdı. İç savaşın başladığı 15 Nisan 2023’ten bu yana Sudan halkına yüz binlerce kilogramlık gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımında bulunan vakıf, son Kurban Bayramı'nda da ülkede 450 büyükbaş kurban kesti. Dağıtımlardan, 13 bin 350 aile istifade etti.







