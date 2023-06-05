Sudan’da katliam gibi saldırı: En az 20 ölü

Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Darfur Valisi General Nimr Muhammed Abdurrahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Faşir kentinin batısındaki Kutum kasabasına motosiklet ve arazi araçlarıyla gelen silahlı kişilerin bugün en az 20 kişiyi öldürdüğünü söyledi.

Olayın, ordu ile paramiliter grup Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalarla bağlantılı olabileceğini ifade eden Vali Abdurrahman, iletişim hatlarında yaşanan aksaklıklar nedeniyle olayla ilgili verilerin hala yetersiz olduğunu ancak onlarca kişinin saldırının ardından bölgeyi terk ettiğini aktardı.

Darfur felaket bölgesi ilan edildi

Sudan’ın batısında 5 eyaletten oluşan Darfur Bölgesi Başkanı Mini Arko Minawi, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, yağma ve ölüm vakalarının yaşandığı Darfur’un afet bölgesi ilan edildiğini belirtti.

Kutum ve El Cuneyne’nin “korkunç ihlallere” maruz kaldığını ifade eden Minawi, "Bölgede süren yağma ve öldürme olaylarını en güçlü şekilde kınıyorum." dedi.

Minawi, "Dünyadan, afetten etkilenen bölgedeki insanları kurtarmak için tüm sınırlardan ve mümkün olan tüm yollarla insani yardım malzemeleri göndermesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Minawi, 28 Mayıs’ta halka canlarını korumak için silahlanma çağrısı yapmıştı.

Yağma ve şiddet olayları

Ordu ve HDK arasında nisan ortasından bu yana süren çatışmalardan etkilenen Darfur’un Nyala, El Cuneyne ve Faşir kentleri, hükümet kurumları ve sivil yerlerin yağmalandığı ve yakıldığı şiddet olaylarına sahne oldu.

Darfur Bölgesi Başkanı Minawi, başkent Hartum civarındaki kuvvetlerini, 8 Mayıs’ta ülkenin batısında Çad sınırındaki Darfur bölgesine çekmişti. Ekim 2020’de dönemin hükümetiyle barış anlaşmasına imza atan ve Darfur bölgesindeki en büyük silahlı hareketlerden birinin liderliğini yürüten Minawi, ordu ile HDK arasında 15 Nisan’da patlak veren çatışmalarda tarafsız kalmıştı.

Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu Darfur'da, kabileler arasında arazi, otlak ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle yaşanan çatışmalarda, her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybediyor, binlerce kişi ise yerinden ediliyor.







