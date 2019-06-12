Sudan’da katliam itirafı

Sudan’da Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’e darbe yapan Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan destekli Askeri Geçiş Konseyi (TMC), geçen hafta başında Hartum’daki ordu karargahı önündeki göstericilere yönelik katliamın ordudan askerler tarafından yapıldığını itiraf etti.

Yapılan açıklamada, Askeri Geçiş Konseyi, ordu karargahı önünde göstericilere saldıranlar arasında nizami birliklerden askerlerin olduğunu itiraf etti. Katliamdan bir hafta sonra gelen itiraf BAE ve Suudi Arabistan’ın Sudan’da akan kanda sorumluluğu olduğunu da ortaya koydu.

Askeri Geçiş Konseyi Başkanı abdülffetah el-Burhan’ın BAE, S. Arabistan ve Mısır’ı kapsayan temaslarında göstercilere müdahale için ‘yeşil ışık' aldığı ortaya çıkmıştı. Sudan’da sivil yönetime geçişi savunan göstericilere müdahalede 113 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

GÖSTERMELİK GÖZALTI

İtirafın hemen ardından, sivil yönetime geçişi savunan göstericilere şiddet uyguladıkları iddia edilen askerlere yönelik gözaltı uygulamalarının başlaması dikkat çekti. TMC’den yapılan resmi açıklamada, “Ortak bir araştırma komisyonu kuruldu. Suçlar üzerinde çalışmaya başlandı. Zanlı olarak kabul edilen askeri üyelerin suçluluğunun ön kanıtlarına ulaşıldı. Gözaltına alındılar ve yakında yargı makamlarının karşısına çıkacaklar” ifadeleri kullanıldı.

ASKER SAYISI BELLİ DEĞİL

Açıklamada, göstericilere müdahale eden askerlerin sayısına ilişkin bilgi verilmezken, incelemenin sonuçlarının 72 saat içinde kamuoyuna duyurulacağı vurgulandı. Komisyonun bazı askerler aleyhinde ön delillere ulaştığı ifade edilen açıklamada, bunların ivedilikle yargıya sunulacağı kaydedildi.

REKLAM

Mısır’dan ilginç teklif

3 gündür devam eden sivil itaatsizlik eylemleri Sudan’da askeri geçiş konseyini zorlarken, darbeye destek veren Mısır’dan ilginç bir teklif geldiği ortaya çıktı. Mısır cunta yönetiminin, Sudan’da sivil itaatsizlik eyleminin etkisini kırmak adına, Mısırlı kamu görevlilerini geçici oalrak Sudan’da görevlendirme teklifinden bulunduğu belirtildi. Sudan’da muhalifler, askeri geçiş konseyi yönetimi sivillere bırakana kadar eylemlerin devam edeceğini belirtiyordu.

ABD devreye girdi

Öte yandan geçen Cuma günü BAE ve Suudi Arabistan’dan yapılan üst düzey ziyaretin ardından ABD yönetimi de Sudan’da devreye girdi. ABD’nin Afrika İşleri Müsteşarı Tibor Nagy’nin, 12-23 Haziran’da Sudan, Etiyopya, Güney Afrika ve Mozambik’i ziyaret edeceği bildirildi. Açıklamada, Nagy’nin ilk olarak Sudan’a giderek ülkedeki Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri üyeleri ve Sudan Askeri Geçiş Konseyi ile görüşeceği belirtildi.

Nagy’nin, görüşmede sivillere yönelik saldırıların durdurulması ve iki grup arasında müzakerelerin devam etmesi için çağrıda bulunacağı ifade edildi. Nagy’nin ziyareti, Washington’un Abu Dabi ve Riyad’ın Sudan’da oluşturduğu kaosu kontrol altına alma girişimi olarak değerlendirildi.

İnternet tamamen kesik

Sudan’da askeri geçiş konseyinin ülkedeki sivil itaatsizlik eylemlerini engellemek amacıyla ülke çpında interneti kestiği de belirtildi. Sudan telekomünikasyon şirketi Sudatel’in ilk kez ülke çapında böylesi bir adım attığı belirtildi. Kesintiden, kamu kurumlarının yanı sıra, büyükelçilikler ve lüks oteller de etkilendi. Öte yandan darbe yönetiminin, sokakta devriye atan asker sayısını da arttırma kararı aldığı belirtildi.