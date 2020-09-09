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Dünya Sudanda sel felaketi 102 kişi yaşamını yitirdi
AFRİKA

Sudan'daki selde son durum nedir? Sudan nerede?

Sudan'da sel felaketi: 102 kişi yaşamını yitirdi

Afrika'nın en geniş üçüncü geniş ülkesi olan Sudan'da şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Yaklaşık 42 milyon nüfusa sahip olan ülkede aşırı yağış sebebiyle binlerce ev zarar gördü, sel felaketi ve taşkınlarda şu ana kadar 102 kişi hayatını kaybetti. Doğu Afrika olan ülkede, 3 ay acil durum ilan edildi. İşte Sudan’daki selde son durum, nerede olduğu ve ülkeye dair tüm detaylar.

Haber Merkezi Diğer
Sudan'da sel felaketi: Binlerce ev zarar gördü.
Sudan'da sel felaketi: Binlerce ev zarar gördü.

Sudan'ın başkenti Hartum'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak sonrası ana caddeler su altında kaldı.

  • Elektriklerin de kesilmesiyle trafikte yoğunluk oluştu.

Yetkililer selde sürüklenmelere karşı sürücüleri uyardı.

Bir köy tamamen su altında kaldı

Sivil Savunma Kurumu, Hartum'un kuzeyindeki 350 haneli Temaniyat köyünün tamamen sular altında kaldığını ve halkın evlerini kaybettiğini açıkladı.

  • Hartum'un Nil Nehri kıyısındaki mahallelerinde birkaç aydır süren aşırı yağışların yol açtığı taşkınlar sonucu 5 binden fazla ev tamamen yıkıldı.

İçişleri Bakanlığı, 18 eyaletin 16’sında etkili olan aşırı yağışlar sonucu 70 binden fazla evin zarar gördüğünü aktardı.

3 ay acil durum ilan edildi

Sulama ve Su Kaynakları Bakanlığı, Nil Nehri'nin su seviyesinin son asırda benzeri görülmemiş şekilde yükseldiğini ve 18 metreye yaklaştığını duyurmuştu.

  • Sudan Savunma ve Güvenlik Konseyi, cumartesi günü, sel felaketleri nedeniyle 3 ay süreyle acil durum ilan etmişti.

Sudan'da sel felaketleri ve taşkınlarda şu ana kadar 102 kişi hayatını kaybetti.

Sudan nerede?

Sudan ya da resmî adıyla Sudan Cumhuriyeti, Afrika’nın en geniş 3. ülkesi. Başkenti Hartum’dur.

  • Bir Doğu Afrika ülkesi olan Sudan kuzeyden Mısır, kuzeydoğudan Kızıldeniz, doğudan Etiyopya ve Eritre, güneyden Güney Sudan, batıdan Orta Afrika Cumhuriyeti ve Çad, kuzeybatıdan da Libya’yla çevrilidir.

Nil, Sudan’ı Batı ve Doğu Sudan olmak üzere ikiye ayırır. Hartum’un Rafediye bölgesi yakınlarında Beyaz Nehir ile Mavi nehir birleşir. Sudan’ın ortasından, dış ilişkilerinde kültürel, toplumsal ve ekonomik olarak büyük rol oynayan Nil Vadisi geçer.

Sudan'da sokaklar protestocularla doldu
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Sudan'da sokaklar protestocularla doldu
Son 4 aydır ülke genelinde yapılan gösterilerin en büyüğü olduğu belirtilen dünkü protestolarda yüzlerce kişi ilk kez ulusal ordu merkez yerleşkesine girmiş, ordunun ülkedeki krize müdahale etmesi çağrısında bulunmuştu.

Pakistan'ı sel vurdu: 102 ölü
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Pakistan'ı sel vurdu: 102 ölü
Pakistan'ın Karaçi şehrinde 5 gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi sonucu can kaybı 102'ye yükseldi.
Pakistan'da devam eden muson yağmurları sonucu oluşan seller nedeniyle en az 102 kişi hayatını kaybetti. Hasarın büyük olduğu Karaçi'de bugün 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Pek çok bölgenin sular altında kaldığı aktarıldı. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA), 5 gündür etkisinin sürdüren muson yağmurlarının ülkede en az 102 kişinin ölümüne yol açtığını ve binden fazla eve zarar verdiğini açıkladı. Alt yapının da büyük zarar gördüğü selde onlarca araç kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan selden etkilenen binlerce kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

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