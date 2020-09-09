Sudan'da sel felaketi: 102 kişi yaşamını yitirdi

Cezayir'de iki petrol boru hattında yangın çıktı

Cezayir'in El Vadi vilayetinde bulunan Um El Teyuur bölgesinde iki petrol boru hattında yangın çıktı. Cezayir'in El Vadi vilayetinde bulunan Um El Teyuur bölgesinde iki petrol boru hattında yangın çıktı. El Vadi vilayeti Sivil Koruma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Um El Teyuur bölgesinde iki boru hattında yangının çıktığı ve boruların birbirinden yaklaşık 500 metre uzaklıkta olduğu belirtildi. Açıklamada, olay yerine çok sayıda ekibinin sevk edildiği, yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Yangın sonucu ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.