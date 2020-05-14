Sudanlı 412 genç BAE’ye dava açtı: Rüşvete sarıldı

Black Shield adlı güvenlik şirketi aracılığıyla kandırılıp Libya’ya savaşa gönderilen Sudanlı 412 genç, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) dava açtı. Dosyanın uluslararası mahkemelere de taşınmasından korkan BAE, davayı geri çekmeleri için gençlerle onların avukatlarına rüşvet teklif etti. Gençlerin avukatlarından Sudanlı Süleyman el-Jedi, “Bu sıradan bir dava değil. İnsan ticareti suçu kapsamına giriyor. Kandırılan gençlerin 272’si Libya’da, geri kalanları Abu Dabi’deki kamplardaydı” dedi. Sadece Black Shield değil, arabuculuk yapan ‘El-Amira’, ‘Amanda’ ve ‘Hamira’ isimli şirketlere de dava açtıklarını kaydeden Jedi, “Bu davada hiçbir ücret almadan çalışıyoruz. BAE Büyükelçisi, hem gençlere hem de bize davadan vazgeçmemiz için para teklif etti. Tazminat ödemek istediklerini söylediler ve benimle birebir temas kurdular. Ancak biz bu davadan asla vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

GÜNDEM Dışişleri sözcüsü Aksoy'dan Mısır, Yunanistan, GKRY, Fransa ve BAE'nin ortak bildirisine tepki: İkiyüzlüğünün ibretlik bir örneği