Sudan’ın Darfur bölgesinde Nyala’daki bir yetimhanede 200 çocuk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua etti.

TÜRK BAYRAĞI İLE DUA ETTİLER

Sudanlı yetim çocuklar Türk bayrağı açarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan için şifa duası etti.

OYNAT 00:36 Sudanlı çocuklardan Erdoğan’a dua Sudan'ın Darfur bölgesinde Nyala'daki bir yetimhanede 200 çocuk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua etti. Sudanlı yetim çocuklar Türk bayrağı açarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan için şifa duası etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün eşi Emine Erdoğan ile testlerinin pozitif olduğunu duyurmuştu. BiP'te paylaş

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Cumhurbaşkanı Erdoğan dün eşi Emine Erdoğan ile testlerinin pozitif olduğunu duyurmuştu. Erdoğan bu sabah Twitter’dan paylaştığı açıklamasında ise "Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

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