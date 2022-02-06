Dünya Sudanlı çocuklardan Erdoğana dua
AFRİKA

Sudanlı çocuklardan Erdoğan’a dua

Sudan’ın Darfur bölgesinde Nyala’daki bir yetimhanede 200 çocuk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua etti. Sudanlı yetim çocuklar Türk bayrağı açarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan için şifa duası etti.

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Haber Merkezi Diğer
Sudanlı çocuklardan Erdoğan’a dua
​Sudanlı çocuklardan Erdoğan’a dua.

Sudan’ın Darfur bölgesinde Nyala’daki bir yetimhanede 200 çocuk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua etti.

TÜRK BAYRAĞI İLE DUA ETTİLER

Sudanlı yetim çocuklar Türk bayrağı açarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan için şifa duası etti.

Sudanlı çocuklardan Erdoğan’a dua
OYNAT 00:36
Sudanlı çocuklardan Erdoğan’a dua
Sudan'ın Darfur bölgesinde Nyala'daki bir yetimhanede 200 çocuk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua etti. Sudanlı yetim çocuklar Türk bayrağı açarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan için şifa duası etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün eşi Emine Erdoğan ile testlerinin pozitif olduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün eşi Emine Erdoğan ile testlerinin pozitif olduğunu duyurmuştu. Erdoğan bu sabah Twitter’dan paylaştığı açıklamasında ise "Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

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