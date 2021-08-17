Dünya Sudokunun mucidi Maki Kaji hayatını kaybetti
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Sudoku’nun mucidi Maki Kaji hayatını kaybetti

Her gün dünya çapında milyonlarca kişi tarafından oynanan sudoku bulmacasının mucidi Maki Kaji, 69 yaşında kanserden yaşamını yitirdi. Japonya'nın ilk bulmaca dergisini kuran Kaji, geçen aya kadar yeni bulmacalar üretmeye devam etti.

Haber Merkezi Diğer
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Maki Kaji

Sudokunun yaratıcısı Kaji Maki 69 yaşında hayatını kaybetti. NTV'nin haberine göre; Japonya'nın ilk bulmaca dergisini kurmadan önce, üniversite öğrenimini yarıda bırakan ve bir matbaa şirketinde çalışan Kaji, daha sonra "sudoku" adını verdiği bulmacayı yaratmak için mevcut bir sayı bulmacasından ipuçları aldı. Böylece, 80’li yılların ortalarında, Japonca'da "her sayı tek olmalı" anlamına gelen sudoku doğdu.

SUDOKU HAKKINDA

Bulmaca, insanları 9x9 bloktan oluşan bir ızgarayı doldurmaya zorluyor, yani hem dikey hem de yatay tüm sütunlar tekrar olmadan birden dokuza kadar rakamlar içeriyor. Bulmacanın başındaki bir ızgara için doldurulan rakamların sayısı, bulmacanın ne kadar zor olduğunu belirliyor.

  • Kaji’nin şirketi Nikoli tarafından yapılan açıklamada, "Sudoku'nun büyük babası olarak bilinen Kaji’ye dünyanın dört bir yanındaki bulmaca severler tarafından hayranlığımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.

MİLYONLARCA İNSANIN HAYATINA GİRDİ

Diğer taraftan Sudoku, denizaşırı gazetelerin bulmacaları basmaya başlamasından yaklaşık 30 yıl sonra dünya çapında 100 milyondan fazla insanın günlük hayatından yer etmiş durumda. Bulmaca, uzmanlar tarafından zihinsel yetenekleri keskin tutmanın bir yolu olarak övülüyor. 2006'dan beri her yıl sudoku dünya şampiyonası düzenleniyor. Öte yandan Kaji, üç ayda bir çıkan bulmaca dergisinin okuyucularının yardımıyla bulmacalar yaratmaya ve iyileştirmeye devam etti. Temmuz ayında sağlık sorunları nedeniyle şirketinin başkanlığından istifa etti ve 10 Ağustos'ta safra kanalı kanserinden yaşamını yitirdi.

  • 2007'de BBC'ye yaptığı açıklamada, "Çok fazla potansiyeli olan bir bulmaca için yeni bir fikir gördüğümde gerçekten duygulanıyorum" diyerek, iyi bir bulmaca icat etmenin sırrının kuralları basitleştirmek olduğunu söylemişti:

"Hazine bulmak gibi. Mesele ödülün kazanılıp kazanılmayacağı değil, tamamen çözmeye çalışmanın heyecanı.”

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