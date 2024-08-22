|
Dünya

Suikastlar El-Fetih’e uzandı

İsrail bir taraftan “ateşkes” derken diğer taraftan Hamas ve Hizbullah’tan sonra El-Fetih liderlerine suikasta başladı. İsrail ordusu, Aksa Şehitleri Tugayı komutanlarından Halil el-Makdah’ı Lübnan’da bulunduğu araçta İHA saldırısıyla katletti. El-Makdah, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın liderliğini yaptığı Fetih Hareketi’nin Lübnan sorumlusu Münir el-Fatih’in de kardeşiydi.

04:00 - 22/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 03:23 - 22/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Halil el-Mukaddah.
Halil el-Mukaddah.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde, El-Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayları'nın Ayn el-Hilve Mülteci Kampı komutanlarından Halil el-Mukaddah'ı aracını hedef aldığı saldırıyla öldürdü. Tuğgeneral rütbesinde olduğu belirtilen Halil el-Mukaddah, hareketin Lübnan sorumlusu Munir el-Mukaddah'ın kardeşiydi. Suikastın Filistin Devlet Başkanı ve Fetih Hareketi lideri Mahmud Abbas'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı konuşmada, Gazze'yi ziyaret edeceğini duyurmasından hemen sonra gelmesi dikkat çekiyor. Türkiye ziyaretini güvenlik gerekçesiyle kısa kesen Abbas, dün yaptığı açıklamada, TBMM'deki hitabında dile getirdiği Gazze Şeridi'ni ziyaret etme kararındaki hedefin İsrail'in 10 ayı aşkın süredir devam eden saldırılarını durdurmak olduğunu söylemişti.



#Soykırım
#İsrail
#El fetih
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı?