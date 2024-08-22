Suikastlar El-Fetih’e uzandı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde, El-Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayları'nın Ayn el-Hilve Mülteci Kampı komutanlarından Halil el-Mukaddah'ı aracını hedef aldığı saldırıyla öldürdü. Tuğgeneral rütbesinde olduğu belirtilen Halil el-Mukaddah, hareketin Lübnan sorumlusu Munir el-Mukaddah'ın kardeşiydi. Suikastın Filistin Devlet Başkanı ve Fetih Hareketi lideri Mahmud Abbas'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı konuşmada, Gazze'yi ziyaret edeceğini duyurmasından hemen sonra gelmesi dikkat çekiyor. Türkiye ziyaretini güvenlik gerekçesiyle kısa kesen Abbas, dün yaptığı açıklamada, TBMM'deki hitabında dile getirdiği Gazze Şeridi'ni ziyaret etme kararındaki hedefin İsrail'in 10 ayı aşkın süredir devam eden saldırılarını durdurmak olduğunu söylemişti.